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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Kaneo

Kaneo es una aplicación de gestión de proyectos autoalojada que se centra en proporcionar lo que los equipos necesitan sin complejidad innecesaria. Organiza el trabajo a través de proyectos, tareas y tableros kanban, con colaboración en tiempo real mediante conexiones WebSocket para que los miembros del equipo vean las actualizaciones sin necesidad de recargar la página.

A diferencia de las herramientas de gestión de proyectos empresariales que añaden capas de funcionalidades rara vez utilizadas, Kaneo está construido en torno a una interfaz mínima. Se integra con los repositorios de GitHub para vincular los cambios de código a las tareas del proyecto, y es compatible con GitHub OAuth para que los equipos puedan autenticarse con cuentas de desarrollador existentes. Todos los datos del proyecto se almacenan en una base de datos PostgreSQL en tu propia infraestructura.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Kaneo

Tableros de tareas Kanban

Visualiza el trabajo del proyecto como tarjetas de tareas movibles a través de las columnas del flujo de trabajo, proporcionando a todo el equipo una visión compartida de lo que está en curso y lo que está completado.

Integración con GitHub

Conecta los repositorios de GitHub a los proyectos y sincroniza la actividad del código directamente en la línea de tiempo del proyecto sin cambiar de herramienta.

Colaboración en tiempo real

Las conexiones WebSocket envían las actualizaciones del tablero a todos los miembros activos del equipo al instante, por lo que el tablero siempre refleja el estado actual sin necesidad de actualizaciones manuales.

Acceso con GitHub OAuth

Los miembros del equipo inician sesión con sus cuentas de GitHub existentes, eliminando la necesidad de gestionar un conjunto de credenciales independiente para la herramienta del proyecto.

Minimalista por diseño

Kaneo solo ofrece las funciones que los equipos realmente utilizan —proyectos, tareas y tableros— sin la sobrecarga de configuración de las alternativas de nivel empresarial.

¿Por qué ejecutar Kaneo en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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