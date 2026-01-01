Despliega Perplexica con un solo clic.
Motor de búsqueda con IA centrado en la privacidad que combina información de la web con LLM locales y ofrece respuestas citadas sin rastrear tus búsquedas.
Elige un plan VPS para Perplexica
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Perplexica
Perplexica es un motor de respuestas con IA de código abierto que se ejecuta completamente en tu propio hardware. Busca en la web y sintetiza respuestas precisas con fuentes citadas, compatible tanto con LLM locales a través de Ollama como con proveedores en la nube como OpenAI, Claude y Groq — para que elijas el modelo que se adapte a tus requisitos de privacidad y rendimiento.
Alojar Perplexica por tu cuenta mantiene cada consulta de búsqueda privada en tu servidor. A diferencia de los productos de búsqueda con IA basados en la nube, no hay seguimiento de uso, ni registro de consultas por parte de terceros, ni tarifas de suscripción — solo respuestas rápidas y citadas bajo tu control total.
Funciones clave de Perplexica
Respuestas de IA citadas
Cada respuesta incluye enlaces a la fuente para que puedas verificar la información y profundizar sin confiar ciegamente en el contenido generado por IA.
Soporte LLM local
Conecta Ollama para ejecutar modelos de código abierto completamente en tu hardware sin enviar ningún dato a servicios externos.
Flexibilidad multiproveedor
Cambia entre OpenAI, Claude, Groq y otros proveedores de la nube desde una única interfaz para equilibrar el coste y la capacidad.
Privacidad de búsqueda completa
Todas tus consultas permanecen en tu VPS. No se comparte ningún historial de búsqueda con redes publicitarias o plataformas de análisis que rastrean tu comportamiento.
¿Por qué ejecutar Perplexica en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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