Implementa ChartDB con un solo clic.
Editor de diagramas de bases de datos de código abierto que visualiza instantáneamente cualquier esquema a partir de una única consulta SQL, sin necesidad de credenciales almacenadas.
Elige un plan VPS para ChartDB
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con ChartDB
ChartDB es un editor de diagramas de base de datos basado en navegador que permite a los desarrolladores y administradores de bases de datos visualizar cualquier esquema de base de datos sin conectar la herramienta directamente a su base de datos. Una única "Consulta inteligente" —una sentencia SQL que ejecutas en tu propio cliente— devuelve metadatos del esquema como JSON. Pégalo en ChartDB y generará un ERD interactivo completo inmediatamente, sin cuenta, sin credenciales almacenadas y sin que ninguna contraseña de base de datos salga nunca de tu terminal.
La función de exportación DDL con IA genera scripts de migración entre dialectos de bases de datos, útil para equipos que planifican migraciones entre bases de datos o documentan cambios de esquema para su revisión. Alojar ChartDB por tu cuenta mantiene toda la información del esquema dentro de tu propia infraestructura en lugar de en una herramienta en la nube de terceros.
Funciones clave de ChartDB
Importación de consulta inteligente
Pega el resultado de una sola consulta SQL para generar un ERD completo al instante: no se requiere conexión directa a la base de datos ni credenciales almacenadas.
Exportación DDL de IA
Generar scripts de migración SQL entre dialectos de bases de datos, ayudando a los equipos a planificar migraciones entre bases de datos o a producir documentación de esquemas.
Soporte para más de 10 bases de datos
Funciona con PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase y más de forma predeterminada.
Editor interactivo
Anotar, reorganizar y ajustar diagramas con una interfaz de arrastrar y soltar diseñada para esquemas complejos de varias tablas.
Múltiples formatos de exportación
Exporta diagramas como SQL, DBML, JSON, PNG, JPG o SVG para documentación, compartirlos o integrarlos con otras herramientas.
¿Por qué ejecutar ChartDB en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.