Judge0 CE es un sistema de juez en línea de código abierto que expone una sencilla API HTTP JSON para compilar y ejecutar código fuente en más de 60 lenguajes de programación, incluyendo C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust y Ruby. Cada envío se compila y ejecuta dentro de un sandbox completamente aislado y con recursos limitados, utilizando espacios de nombres del kernel de Linux y cgroups, lo que evita procesos descontrolados, agotamiento de memoria o escapes del sistema de archivos.

Autoalojar Judge0 te permite construir plataformas de evaluación de código, jueces de programación competitiva o herramientas educativas sin depender de servicios de ejecución de terceros. Tú eres el propietario de la API, controlas los límites de tasa y mantienes todos los datos de envío en tu propio VPS. La edición CE es gratuita y tiene licencia MIT, sin tarifas por ejecución, independientemente del volumen.