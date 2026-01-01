Despliega Judge0 CE con instalación de un solo clic.
API de código abierto para la ejecución de código que compila y ejecuta envíos en más de 60 lenguajes de programación dentro de un entorno aislado.
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Judge0 CE es un sistema de juez en línea de código abierto que expone una sencilla API HTTP JSON para compilar y ejecutar código fuente en más de 60 lenguajes de programación, incluyendo C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust y Ruby. Cada envío se compila y ejecuta dentro de un sandbox completamente aislado y con recursos limitados, utilizando espacios de nombres del kernel de Linux y cgroups, lo que evita procesos descontrolados, agotamiento de memoria o escapes del sistema de archivos.
Autoalojar Judge0 te permite construir plataformas de evaluación de código, jueces de programación competitiva o herramientas educativas sin depender de servicios de ejecución de terceros. Tú eres el propietario de la API, controlas los límites de tasa y mantienes todos los datos de envío en tu propio VPS. La edición CE es gratuita y tiene licencia MIT, sin tarifas por ejecución, independientemente del volumen.
Funciones clave de Judge0 CE
Soporte de más de 60 idiomas
Ejecuta envíos en C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby y docenas más — todo gestionado por un único punto final de API unificado.
Ejecución aislada de sandbox
Cada envío se ejecuta en un entorno aislado a nivel de kernel con límites estrictos de tiempo de CPU, memoria y procesos, lo que evita la interferencia entre ejecuciones concurrentes.
API JSON HTTP sencilla
Crear un envío con código fuente e ID de lenguaje a través de una única solicitud POST y sondear o esperar de forma síncrona para el veredicto, la salida y las estadísticas de tiempo de ejecución.
Autenticación y autorización
Protege la API con encabezados de token de autenticación y autorización configurables, permitiendo un acceso controlado solo para clientes de confianza.
Grupo de trabajadores asíncronos
Un proceso de trabajo independiente vacía la cola de ejecución de Redis, para que el servidor API permanezca receptivo bajo cargas de envío elevadas.
Limitación de tasa integrada
La limitación de tasa por cliente se puede configurar para evitar que un solo emisor sature el grupo de ejecución en un despliegue compartido.
¿Por qué ejecutar Judge0 CE en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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