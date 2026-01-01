Despliega Forgejo en una instalación con un solo clic.
Servicio Git autoalojado ligero con una interfaz web completa, solicitudes de extracción, seguimiento de incidencias y pipelines de CI/CD.
Elige un plan VPS para Forgejo
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Forgejo
Forgejo es un servicio Git autoalojado e impulsado por la comunidad que surgió como un fork de Gitea, con un fuerte enfoque en la transparencia y el empoderamiento del usuario. Proporciona todo lo que los equipos necesitan para alojar, colaborar y gestionar proyectos de software —desde la gestión de repositorios y la revisión de código hasta el seguimiento de incidencias, wikis y acciones de CI/CD integradas— en un paquete ligero y eficiente en recursos que se ejecuta cómodamente en un pequeño VPS.
Autoalojar tu infraestructura Git con Forgejo significa la propiedad total de tu código fuente, sin dependencia de plataformas de terceros y con pleno cumplimiento de los requisitos de residencia de datos. Obtienes funciones de colaboración de nivel empresarial sin precios por asiento de usuario ni el riesgo de cambios en las políticas de proveedores externos que impidan a tu equipo acceder a sus propios repositorios.
Funciones clave de Forgejo
Hosting Git Completo
Aloja repositorios con acceso SSH y HTTPS, protección de ramas y un visor de diferencias basado en web para la revisión de código.
Solicitudes de extracción y revisiones
Flujo de trabajo estructurado de revisión de código con comentarios en línea, requisitos de aprobación y estrategias de fusión para el control de calidad.
Seguimiento de incidencias
Rastreador de incidencias integrado con etiquetas, hitos y tableros de proyectos para gestionar el trabajo junto al código relacionado.
Acciones CI/CD integradas
La automatización compatible con GitHub Actions te permite ejecutar pruebas y despliegues directamente en Forgejo sin servicios de CI externos.
Registro de paquetes
Aloja imágenes de Docker, paquetes NPM y otros artefactos en la misma plataforma que tu código fuente para una cadena de suministro unificada.
Soporte de federación
La federación basada en ActivityPub permite la colaboración entre instancias, reduciendo la dependencia de un único proveedor de hosting centralizado.
¿Por qué ejecutar Forgejo en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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