Despliega Castopod con un solo clic.
Plataforma de alojamiento de podcasts de código abierto con análisis, funciones sociales y herramientas de monetización integradas.
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Todo lo que puedes crear con Castopod
Castopod es una plataforma de alojamiento de podcasts de código abierto completa, diseñada para creadores que desean capacidades de publicación profesionales sin depender de servicios de alojamiento de terceros. Gestiona la administración de episodios, la generación automática de feeds RSS para su distribución en todas las plataformas principales, análisis detallados de oyentes e integración con ActivityPub para redes sociales descentralizadas: todo en un único paquete autoalojado.
Alojar tu podcast en tu propio VPS significa que eres dueño de los datos de tu audiencia, evitas las tarifas de ancho de banda por descarga y mantienes el control total sobre la distribución y monetización de tu contenido sin depender de una plataforma específica.
Funciones clave de Castopod
Distribución RSS automática
Genera y mantiene automáticamente tu feed RSS de podcast, para que tu programa esté disponible en Spotify, Apple Podcasts y en todos los directorios principales.
Análisis de oyentes
Estadísticas de descarga detalladas, datos demográficos y métricas de participación te dan la información clave sobre la audiencia que necesitas para hacer crecer tu programa estratégicamente.
Monetización integrada
Las suscripciones premium y las funciones de apoyo para oyentes te permiten construir un negocio de podcast sostenible directamente en tu propia infraestructura.
Integración de ActivityPub
Conéctate con el Fediverso para que los oyentes en plataformas sociales descentralizadas puedan seguir, comentar e interactuar sin salir de su aplicación preferida.
Colaboración multiusuario
Los permisos basados en roles permiten a los equipos gestionar episodios, análisis y la publicación en varias series de podcasts desde un único panel de control.
¿Por qué ejecutar Castopod en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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