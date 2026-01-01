Despliega LinkStack con un solo clic.
Plataforma de enlaces en la biografĆa autohospedada para crear pĆ”ginas de destino de marca con enlaces ilimitados y control total del diseĆ±o.
Elige un plan VPS para LinkStack
Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con LinkStack
LinkStack es una plataforma de enlace en la bio de cĆ³digo abierto que permite a creadores, empresas y organizaciones centralizar todos sus enlaces importantes en una Ćŗnica pĆ”gina de destino personalizable. Construido sobre PHP y Laravel, ofrece de serie enlaces ilimitados, temas personalizados, iconos sociales, anĆ”lisis de clics y soporte multiusuario: caracterĆsticas que alternativas comerciales como Linktree suelen bloquear detrĆ”s de niveles de pago.
Alojar LinkStack en tu propio VPS mantiene las analĆticas de visitantes, los datos de clics y la configuraciĆ³n de la pĆ”gina completamente bajo tu control, sin tarifas de suscripciĆ³n por pĆ”gina, sin publicidad inyectada en los niveles gratuitos y sin riesgo de que tu enlace en la bio sea suspendido por una plataforma de terceros. Conecta un dominio personalizado a travĆ©s de Traefik y la pĆ”gina se convierte en una parte totalmente personalizada de tu propia infraestructura.
Funciones clave de LinkStack
Enlaces ilimitados
AĆ±ade tantos enlaces, secciones y pĆ”ginas como necesites sin lĆmites mensuales, lĆmites de elementos o tarifas por enlace de un proveedor de SaaS.
Temas personalizados
Elige entre temas integrados o rediseĆ±a completamente las pĆ”ginas con CSS personalizado, fondos, formas de botones y animaciones para que se adapten a tu marca.
AnĆ”lisis integrado
Rastrea las visitas a la pĆ”gina y el nĆŗmero de clics por enlace dentro del panel de control sin inyectar pĆxeles de seguimiento de terceros en los navegadores de tus visitantes.
Soporte multiusuario
Aloja pĆ”ginas para equipos completos o agencias con cuentas de usuario separadas, acceso basado en roles y administraciĆ³n centralizada en una sola instancia.
Iconos sociales y personalizados
AĆ±ade iconos para las principales redes sociales, ademĆ”s de iconos personalizados subidos, para que los enlaces se mantengan visualmente coherentes y sean reconocibles al instante.
Actualizador con un solo clic
Aplica las nuevas versiones directamente desde el panel de administraciĆ³n con el actualizador integrado, manteniendo tu instancia actualizada sin reconstruir el contenedor.
ĀæPor quĆ© ejecutar LinkStack en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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