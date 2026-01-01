Instala Odoo con un solo clic.
Suite ERP y CRM de código abierto que cubre ventas, contabilidad, inventario, comercio electrónico y más en una plataforma integrada.
Elige un plan VPS para Odoo
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Odoo
Odoo es una suite integral de gestión empresarial de código abierto utilizada por más de 10 millones de usuarios en 120 países. Su diseño modular te permite empezar con las aplicaciones que necesitas — CRM, contabilidad, inventario, comercio electrónico o gestión de proyectos — y expandirte a medida que tu negocio crece, todo desde una única interfaz unificada.
Alojar Odoo en tu propio VPS elimina los costes de suscripción por usuario, mantiene todos los datos de tu negocio bajo tu control y te da la libertad de instalar módulos e integraciones personalizadas sin restricciones. Esta plantilla incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos fiable.
Funciones clave de Odoo
CRM y Ventas integrados
Rastrea clientes potenciales, gestiona los embudos de venta y automatiza los seguimientos en un CRM que se conecta directamente con la facturación y el inventario.
E-commerce integrado
Publica una tienda online con un creador de páginas web de arrastrar y soltar, catálogo de productos e integraciones de pasarelas de pago.
Contabilidad y Facturación
Gestiona la facturación multidivisa, el cumplimiento fiscal y la conciliación bancaria sin una herramienta de contabilidad separada.
Inventario & Fabricación
Gestiona el stock en múltiples almacenes, ejecuta flujos de trabajo MRP y haz seguimiento de la producción con soporte para escaneo de códigos de barras.
Tienda de aplicaciones modular
Elige entre más de 30.000 módulos de terceros para ampliar Odoo con flujos de trabajo específicos del sector e integraciones.
¿Por qué ejecutar Odoo en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.