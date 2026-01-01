Galaxy es una plataforma web de código abierto que permite a los investigadores ejecutar, compartir y reproducir análisis biomédicos intensivos en datos sin escribir una sola línea de código. Utilizada por miles de laboratorios en todo el mundo, agrupa miles de herramientas de línea de comandos detrás de una interfaz de navegador unificada para que los científicos puedan construir complejos flujos de trabajo bioinformáticos, rastrear cada parámetro y volver a ejecutar el mismo análisis meses después.

Alojar Galaxy en tu propio VPS mantiene los datos de secuenciación sensibles, las cohortes de pacientes y los flujos de trabajo no publicados completamente bajo tu control, sin tarifas por trabajo y sin esperas en la cola de servidores compartidos. Esta plantilla incluye un único contenedor todo en uno con Galaxy, PostgreSQL y nginx preconfigurados para una implementación instantánea de inquilino único.