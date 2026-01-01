Hasta un 69% de descuento en Copyparty

Implementa Copyparty con instalación en un solo clic.

Servidor de archivos portátil con acceso HTTP, WebDAV, SFTP y FTP, cargas reanudables y sin dependencias de base de datos.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49  /mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Copyparty con instalación en un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99 
5,49  /mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99 
7,99  /mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99 
10,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99 
21,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99 
5,49  /mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99 
7,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99 
10,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99 
21,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Copyparty

Copyparty es un servidor de archivos autoalojado que integra un número excepcional de funcionalidades en un único contenedor sin base de datos externa. Sirve archivos a través de HTTP, WebDAV, SFTP, FTP y TFTP simultáneamente, admite cargas reanudables por bloques que sobreviven a las conexiones interrumpidas e incluye una biblioteca multimedia completa con miniaturas, reproducción de audio y búsqueda de texto completo.

Alojar Copyparty en tu propio VPS te proporciona una plataforma privada para compartir archivos que funciona con cualquier cliente estándar —desde un navegador hasta Windows Explorer o FileZilla— sin dependencia de proveedor ni tarifas de almacenamiento recurrentes. Dado que todo se ejecuta en un único contenedor con los datos almacenados directamente en el sistema de archivos, las copias de seguridad y las migraciones son sencillas.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Copyparty

Acceso Multi-protocolo

Sirve archivos simultáneamente a través de HTTP, WebDAV, SFTP, FTP y TFTP para que cada cliente — navegador, gestor de archivos y herramienta CLI — se conecte usando su protocolo nativo.

Cargas reanudables

El soporte de subida fragmentada permite que las transferencias de archivos grandes se reanuden automáticamente después de interrupciones de red sin tener que empezar de nuevo desde el principio.

Biblioteca de medios integrada

Genera automáticamente miniaturas y extrae metadatos para archivos de audio y vídeo, convirtiendo tu servidor de archivos en una colección de medios navegable.

Deduplicación de archivos

La deduplicación basada en hash detecta archivos idénticos al subir y almacena solo una copia, ahorrando espacio en disco sin ningún esfuerzo manual.

No se requiere base de datos

Todos los datos residen directamente en el sistema de archivos: sin PostgreSQL, MySQL o Redis que gestionar, respaldar o migrar junto con tus archivos.

¿Por qué ejecutar Copyparty en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

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