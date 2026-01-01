Zensical es una plataforma de documentación moderna creada por el equipo detrás de Material for MkDocs. Genera sitios web de documentación pulcros y con capacidad de búsqueda a partir de archivos fuente Markdown y los sirve con un servidor de vista previa en vivo integrado, para que los cambios en tu documentación sean visibles en el navegador al instante. Es compatible tanto con su propio formato nativo zensical.toml como con los archivos de configuración existentes de mkdocs.yml , lo que facilita la migración desde MkDocs.

Alojar Zensical en tu propio VPS significa que tu documentación reside en una infraestructura que controlas, sin tarifa por página, sin seguimiento de lectores y sin depender de un servicio de alojamiento de documentación de terceros. Se crea automáticamente un proyecto de inicio en la primera ejecución para que puedas empezar a escribir de inmediato.