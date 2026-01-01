OpenRemote es una plataforma IoT 100% de cÃ³digo abierto que te permite ingerir datos de cualquier dispositivo, modelar activos del mundo real, automatizar comportamientos con reglas y desplegar front-ends personalizados â€” todo desde una Ãºnica pila autoalojada. Soporta protocolos como MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus y Zigbee de serie, ademÃ¡s de una API de gestiÃ³n para integraciones personalizadas.

Alojar OpenRemote en tu VPS mantiene la telemetrÃ­a, la lÃ³gica de automatizaciÃ³n y los datos del usuario final en una infraestructura que tÃº controlas, sin tarifas por dispositivo y sin dependencia de proveedor. Esta plantilla incluye el gestor, la identidad de Keycloak, PostgreSQL y un HAProxy de borde con certificados automÃ¡ticos Let's Encrypt para que la pila estÃ© lista para recibir dispositivos a travÃ©s de HTTPS y MQTT/TLS tan pronto como se inicie.