Despliega OpenRemote con un solo clic.
Plataforma IoT de cÃ³digo abierto para la gestiÃ³n de activos, automatizaciÃ³n de edificios, monitorizaciÃ³n energÃ©tica y orquestaciÃ³n de dispositivos conectados.
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Todo lo que puedes crear con OpenRemote
OpenRemote es una plataforma IoT 100% de cÃ³digo abierto que te permite ingerir datos de cualquier dispositivo, modelar activos del mundo real, automatizar comportamientos con reglas y desplegar front-ends personalizados â€” todo desde una Ãºnica pila autoalojada. Soporta protocolos como MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus y Zigbee de serie, ademÃ¡s de una API de gestiÃ³n para integraciones personalizadas.
Alojar OpenRemote en tu VPS mantiene la telemetrÃa, la lÃ³gica de automatizaciÃ³n y los datos del usuario final en una infraestructura que tÃº controlas, sin tarifas por dispositivo y sin dependencia de proveedor. Esta plantilla incluye el gestor, la identidad de Keycloak, PostgreSQL y un HAProxy de borde con certificados automÃ¡ticos Let's Encrypt para que la pila estÃ© lista para recibir dispositivos a travÃ©s de HTTPS y MQTT/TLS tan pronto como se inicie.
Funciones clave de OpenRemote
Agentes multiprotocolo
Conecta dispositivos a travÃ©s de MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee y mÃ¡s sin escribir cÃ³digo de protocolo para cada integraciÃ³n.
Modelo de activo y atributo
Modelar cosas del mundo real â€” edificios, vehÃculos, contadores de energÃa â€” como activos tipados con atributos, metadatos y puntos de datos histÃ³ricos.
Reglas de cuando-entonces y de flujo
Automatiza el comportamiento mediante un editor visual de tipo "cuando-entonces", reglas basadas en flujo o JavaScript y Groovy para escenarios avanzados.
Dominios de multitenencia
Aislar clientes o sitios en reinos separados respaldados por Keycloak, con usuarios, activos y paneles de control por reino.
Paneles de informaciÃ³n
Crea paneles personalizados sobre datos de atributos en tiempo real e histÃ³ricos sin exportar a una herramienta de anÃ¡lisis independiente.
APIs de MQTT y HTTP
Exponer un broker MQTT integrado en el puerto 8883 y las API REST y WebSocket para que los sistemas externos puedan leer y escribir el estado de los activos.
Â¿Por quÃ© ejecutar OpenRemote en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
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