Implementa Checkmk con una instalación de un solo clic.
Monitorización integral de la infraestructura con descubrimiento automático, comprobaciones sin agente, paneles y alertas para servidores, redes y cargas de trabajo en la nube.
Elige un plan VPS para Checkmk
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Checkmk
Checkmk es una plataforma integral de monitorización de infraestructura y aplicaciones que combina plugins compatibles con Nagios con una interfaz de usuario web moderna, autodescubrimiento de servicios y paneles de control integrados. La Community Edition (anteriormente Raw Edition) es completamente de código abierto e incluye el motor de monitorización completo, receptores de agentes, enrutamiento de notificaciones y funciones de informes utilizadas por decenas de miles de organizaciones para monitorizar servidores, conmutadores, hosts de virtualización y cargas de trabajo en la nube desde un único panel.
Alojar Checkmk en tu propio VPS mantiene cada credencial, nombre de host y métrica dentro de tu propia infraestructura. El autodescubrimiento escanea los hosts en el primer registro y propone las comprobaciones de servicio adecuadas para el sistema operativo y el software encontrados, reduciendo drásticamente el tiempo de configuración en comparación con la configuración manual de cada métrica.
Funciones clave de Checkmk
Auto-descubrimiento de servicios
Añade un host y Checkmk lo inspecciona en busca de SO, servicios, sistemas de archivos, interfaces de red y software, proponiendo automáticamente las comprobaciones de monitorización adecuadas.
Comprobaciones con y sin agente
Monitoriza servidores a través de agentes ligeros en Linux, Windows y Unix, o utiliza SNMP, IPMI, API REST y docenas de integraciones para switches, hipervisores y servicios en la nube.
Paneles de control e informes
Las vistas predefinidas cubren la vista general del host, el estado de los problemas, los gráficos de rendimiento e informes de SLA, con un editor gráfico para paneles de control y notificaciones personalizados.
Alertas inteligentes
Enrutamiento de notificaciones con reglas de escalado, horas de silencio sensibles a franjas horarias, entrega multicanal y plantillas personalizables por grupo de host y equipo.
Monitoreo distribuido
Escala a múltiples sitios con administración central, servidores satélite remotos y replicación de configuración sincronizada a través de geografías.
¿Por qué ejecutar Checkmk en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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