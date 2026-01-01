Fenrus es un panel personal autoalojado que reemplaza la página de nueva pestaña de tu navegador con una página de inicio totalmente personalizable. Organiza enlaces y aplicaciones en grupos, usa widgets de aplicaciones inteligentes que extraen datos en tiempo real de servicios como Sonarr, Radarr y Jellyfin, y configura múltiples motores de búsqueda con atajos de teclado. Todas tus aplicaciones personales y sitios visitados con frecuencia están disponibles de un vistazo desde una única página privada.

Como Fenrus se ejecuta completamente en tu propio VPS, ninguna de tus URL de aplicaciones, patrones de uso o servicios configurados se comparte con servicios de panel de control de terceros. Los datos se almacenan en un archivo LiteDB ligero, lo que significa que no hay una base de datos externa que gestionar: la configuración tarda segundos y toda la configuración está contenida en un único volumen.