LightRAG es un marco ligero de generación aumentada por recuperación (RAG) diseñado para analizar documentos complejos en ámbitos como el derecho, la sanidad y las finanzas. Acorta la distancia entre el RAG basado en vectores y el RAG basado en grafos al gestionar grafos de conocimiento e incrustaciones vectoriales juntos en una única arquitectura de doble nivel, reduciendo drásticamente las llamadas a LLM necesarias tanto en el momento de la indexación como en el de la consulta, en comparación con las implementaciones de GraphRAG basadas en informes de la comunidad.

Autoalojar LightRAG en tu propio VPS mantiene tus documentos, incrustaciones y grafo de conocimiento completamente bajo tu control. Conéctate a OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic o cualquier punto final compatible con OpenAI, y actualiza las bases de conocimiento de forma incremental sin reconstruir el índice global. Así, los datos dinámicos se mantienen actualizados sin costes de reprocesamiento exorbitantes.