Despliega LightRAG con instalación en un clic.
Marco de generación aumentada por recuperación sencillo y rápido que combina la búsqueda vectorial con grafos de conocimiento para el análisis de documentos complejos.
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LightRAG es un marco ligero de generación aumentada por recuperación (RAG) diseñado para analizar documentos complejos en ámbitos como el derecho, la sanidad y las finanzas. Acorta la distancia entre el RAG basado en vectores y el RAG basado en grafos al gestionar grafos de conocimiento e incrustaciones vectoriales juntos en una única arquitectura de doble nivel, reduciendo drásticamente las llamadas a LLM necesarias tanto en el momento de la indexación como en el de la consulta, en comparación con las implementaciones de GraphRAG basadas en informes de la comunidad.
Autoalojar LightRAG en tu propio VPS mantiene tus documentos, incrustaciones y grafo de conocimiento completamente bajo tu control. Conéctate a OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic o cualquier punto final compatible con OpenAI, y actualiza las bases de conocimiento de forma incremental sin reconstruir el índice global. Así, los datos dinámicos se mantienen actualizados sin costes de reprocesamiento exorbitantes.
Funciones clave de LightRAG
Recuperación de doble nivel
Los embeddings vectoriales y las entidades de grafos de conocimiento se combinan en una única canalización, superando la búsqueda vectorial plana en el razonamiento entre documentos mientras se mantienen bajos los costes de indexación.
Actualizaciones de conocimiento incrementales
Los nuevos documentos se fusionan en el grafo existente sin reconstruir el índice global, por lo que los datos dinámicos se mantienen actualizados sin un reprocesamiento costoso.
Soporte para proveedores de múltiples LLM
Conecta con OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock o cualquier punto final compatible con OpenAI sin reescribir prompts o reindexar tus documentos.
Cinco modos de consulta
Alterna entre las estrategias de recuperación Naive, Local, Global, Hybrid y Mix para ajustar la complejidad de la consulta frente a los requisitos de latencia y coste.
Interfaz de usuario web integrada
Panel de control basado en navegador para ingerir documentos, ejecutar consultas y visualizar el grafo de conocimiento generado de forma interactiva.
API REST para integraciones
Los endpoints REST autenticados permiten integrar LightRAG en aplicaciones existentes y automatizar los flujos de ingesta de documentos.
¿Por qué ejecutar LightRAG en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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