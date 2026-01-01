Implementa OpenHands con un solo clic.
Ingeniero de software de IA autónomo de código abierto que lee, escribe y ejecuta código para completar tareas de desarrollo de principio a fin.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con OpenHands
OpenHands es una plataforma de código abierto para ejecutar agentes de IA que completan de forma autónoma tareas de ingeniería de software. Respaldada por un entorno de ejecución en sandbox, lee y escribe archivos, ejecuta comandos de terminal, ejecuta suites de pruebas, instala paquetes y navega por la web, todo ello sin intervención humana entre los pasos. Cada sesión se ejecuta en un contenedor aislado, por lo que el agente puede realizar operaciones arbitrarias de forma segura sin afectar a tu host VPS.
La plataforma es compatible con todos los principales proveedores de LLM a través de LiteLLM, lo que te permite configurar OpenAI, Anthropic, Google, Ollama o cualquier endpoint compatible con OpenAI como backend de razonamiento. El autoalojamiento mantiene tu base de código y el historial de tareas en la infraestructura que controlas, sin tarifas por tarea más allá de lo que cobre tu proveedor de LLM.
Funciones clave de OpenHands
Ejecución autónoma de código
Lee archivos, escribe código, ejecuta comandos y prueba la salida de forma iterativa: todo ello dentro de un entorno aislado de pruebas en contenedores por sesión.
Soporte LLM multi-proveedor
Trae tu propia clave API para OpenAI, Anthropic, Google o cualquier punto final compatible con OpenAI a través de la integración LiteLLM integrada.
Navegación web y búsqueda
Explorar la documentación, buscar en la web y recuperar datos en tiempo real como parte de tareas de investigación e implementación de múltiples pasos.
Integración con GitHub
Autentícate con GitHub para permitir que el agente lea repositorios, cree ramas, confirme cambios y abra solicitudes de extracción de forma autónoma.
Workspace acceso a archivos
Monta tu directorio de proyecto para que el agente lea y modifique tus archivos fuente reales durante cada sesión de codificación.
Persistencia de sesión
El historial de conversaciones y la memoria del agente persisten entre sesiones para que el trabajo de larga duración pueda reanudarse exactamente donde se dejó.
¿Por qué ejecutar OpenHands en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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