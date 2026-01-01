PrivateBin es un pastebin minimalista de cĆ³digo abierto donde el contenido se cifra con AES-GCM de 256 bits directamente en el navegador antes de que llegue al servidor. La clave de descifrado reside Ćŗnicamente en el fragmento de la URL, que los navegadores nunca envĆ­an al servidor, lo que significa que ni siquiera el operador del servidor puede leer lo que compartes. Con mĆ”s de 8.000 estrellas en GitHub, es una de las herramientas de intercambio de conocimiento cero mĆ”s fiables disponibles.

Alojar PrivateBin en tu propio VPS mantiene tu infraestructura de intercambio completamente privada (ningĆŗn servicio de terceros ve tus publicaciones) y el contenedor ligero de Alpine requiere recursos mĆ­nimos a la vez que te da control total sobre las polĆ­ticas de retenciĆ³n, los lĆ­mites de tamaĆ±o de archivo y el acceso.