HumHub es una plataforma de red social empresarial de cÃ³digo abierto que permite a las organizaciones construir comunidades de intranet privadas y autohospedadas. Combina la sensaciÃ³n familiar de las redes sociales â€”flujos de actividad, espacios (canales de grupo), mensajerÃ­a directa, perfiles de usuario y notificacionesâ€” con los requisitos de control y privacidad de una plataforma de equipo interna. A diferencia de alternativas alojadas como Slack o Microsoft Teams, HumHub se ejecuta completamente en tu propia infraestructura sin costes por usuario ni datos que salgan de tus servidores.

Construido sobre una arquitectura modular, HumHub ofrece un mercado de mÃ¡s de 100 mÃ³dulos gratuitos y premium que cubren wikis, calendarios, gestiÃ³n de tareas, encuestas, intercambio de archivos y autenticaciÃ³n LDAP/Active Directory, lo que lo hace adaptable a las necesidades de colaboraciÃ³n especÃ­ficas de cualquier equipo u organizaciÃ³n.