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Plataforma de red social empresarial y de intranet de cÃ³digo abierto para construir comunidades de equipo privadas.

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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

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Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con HumHub

HumHub es una plataforma de red social empresarial de cÃ³digo abierto que permite a las organizaciones construir comunidades de intranet privadas y autohospedadas. Combina la sensaciÃ³n familiar de las redes sociales â€”flujos de actividad, espacios (canales de grupo), mensajerÃ­a directa, perfiles de usuario y notificacionesâ€” con los requisitos de control y privacidad de una plataforma de equipo interna. A diferencia de alternativas alojadas como Slack o Microsoft Teams, HumHub se ejecuta completamente en tu propia infraestructura sin costes por usuario ni datos que salgan de tus servidores.

Construido sobre una arquitectura modular, HumHub ofrece un mercado de mÃ¡s de 100 mÃ³dulos gratuitos y premium que cubren wikis, calendarios, gestiÃ³n de tareas, encuestas, intercambio de archivos y autenticaciÃ³n LDAP/Active Directory, lo que lo hace adaptable a las necesidades de colaboraciÃ³n especÃ­ficas de cualquier equipo u organizaciÃ³n.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de HumHub

Espacios y canales

Organiza comunidades en Espacios dedicados â€” cada uno con su propio flujo de actividad, miembros, archivos y mÃ³dulos â€” para equipos, departamentos o proyectos.

MÃ¡s de 100 mÃ³dulos gratuitos

AmplÃ­a la funcionalidad con mÃ³dulos del marketplace que cubren wikis, calendarios, encuestas, tableros de tareas, uso compartido de archivos y videollamadas: la mayorÃ­a disponibles de forma gratuita.

LDAP y SSO

Autenticar usuarios mediante LDAP, Active Directory, SAML o inicios de sesiÃ³n sociales, centralizando la gestiÃ³n de identidades con tu infraestructura de directorio existente.

Acceso a la API REST

La API REST completa te permite integrar HumHub con aplicaciones externas, automatizar el aprovisionamiento de usuarios y crear flujos de trabajo personalizados sobre la plataforma.

Temas personalizados

Aplicar temas personalizados y la marca para que coincidan con la identidad visual de tu organizaciÃ³n, incluyendo logotipos, colores y anulaciones de CSS sin modificar los archivos principales.

Â¿Por quÃ© ejecutar HumHub en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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