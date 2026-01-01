Implementa LavinMQ con un solo clic.
Broker de mensajes AMQP de alto rendimiento que entrega hasta un millón de mensajes por segundo con una UI de gestión web integrada.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con LavinMQ
LavinMQ es un intermediario de mensajes ligero y de alto rendimiento construido en torno al protocolo AMQP 0-9-1. Diseñado pensando en el rendimiento, alcanza hasta un millón de mensajes por segundo mientras mantiene un bajo uso de memoria y CPU, lo que lo convierte en una opción ideal para equipos que necesitan mensajería fiable sin una gran sobrecarga de infraestructura.
Alojar LavinMQ en tu propio VPS te da control total sobre tu infraestructura de mensajería. Soporta tipos de intercambio direct, topic, fanout y avanzados, junto con clustering, federación, colas de flujo, y monitorización de MQTT y Prometheus, todo lo necesario para flujos de mensajería de grado de producción.
Funciones clave de LavinMQ
Alto Rendimiento
Evaluado en hasta un millón de mensajes por segundo, LavinMQ ofrece un rendimiento excepcional para cargas de trabajo de mensajería exigentes.
Soporte AMQP y MQTT
Soporta de forma nativa los protocolos AMQP 0-9-1 y MQTT, lo que lo hace compatible con una amplia gama de clientes de mensajería y bibliotecas.
Interfaz de usuario de administración web
La interfaz de gestión integrada te permite monitorizar colas, intercambios, conexiones y tasas de mensajes desde cualquier navegador.
Tipos de intercambio avanzado
Admite intercambios de mensajes directos, por tema, de difusión, de hash consistente, de mensajes fallidos y de mensajes retrasados para una lógica de enrutamiento flexible.
Clusterización y Federación
Escala horizontalmente con soporte integrado para clustering y federación para despliegues distribuidos y de alta disponibilidad.
Integración de Prometheus
Expone métricas para el scraping de Prometheus, permitiendo una integración fluida con paneles de control de Grafana y pipelines de alertas.
¿Por qué ejecutar LavinMQ en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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