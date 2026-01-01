Despliega SkySend con instalaciÃ³n de un solo clic.
Uso compartido de archivos y notas cifrado de extremo a extremo y autoalojable con arquitectura de servidor de conocimiento cero.
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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan
Todo lo que puedes crear con SkySend
SkySend es un servicio minimalista y autoalojable para compartir archivos y notas con cifrado de extremo a extremo. Los archivos y las notas se cifran completamente en el navegador usando AES-256-GCM antes de que lleguen al servidor, por lo que el servidor solo almacena blobs cifrados y nunca tiene acceso a la clave de descifrado. No hay cuentas, ni telemetrÃa, ni anÃ¡lisis.
Autoalojar SkySend en tu propio VPS mantiene el contenido compartido bajo tu control total a la vez que preserva las garantÃas de privacidad del cifrado de conocimiento cero. Inspirado en Mozilla Send y PrivateBin, utiliza primitivas de seguridad modernas como la derivaciÃ³n de claves HKDF-SHA256 y la protecciÃ³n de contraseÃ±as Argon2id para ofrecer una alternativa rÃ¡pida y segura a los servicios comerciales de intercambio de archivos.
Funciones clave de SkySend
Cifrado de conocimiento cero
El cifrado en flujo AES-256-GCM se realiza completamente en el navegador, con la clave de descifrado residiendo solo en el fragmento de la URL y sin llegar nunca al servidor.
No necesitas cuentas
Sube archivos o comparte notas al instante sin registro, telemetrÃa ni seguimiento: los enlaces para compartir funcionan para cualquier destinatario sin necesidad de registrarse.
Notas cifradas
Comparte fragmentos de texto, contraseÃ±as, cÃ³digo con resaltado de sintaxis, Markdown o claves SSH con autodestrucciÃ³n opcional y lÃmites de visualizaciÃ³n configurables.
ProtecciÃ³n de contraseÃ±a
Optional Argon2id password protection with memory-hard, GPU-resistant key derivation to defend against brute-force attacks on shared content.
Almacenamiento compatible con S3
Soporte de backend opcional para Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner y Wasabi, con URL prefirmadas para descargas directas que aplican caducidad y lÃmites.
Vencimiento configurable
Configura lÃmites de descarga y tiempos de caducidad por subida, con limpieza automÃ¡tica de entradas caducadas y un panel de control integrado para el seguimiento de las comparticiones activas.
Â¿Por quÃ© ejecutar SkySend en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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