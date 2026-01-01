Hasta un 69% de descuento en SkySend

Despliega SkySend con instalaciÃ³n de un solo clic.

Uso compartido de archivos y notas cifrado de extremo a extremo y autoalojable con arquitectura de servidor de conocimiento cero.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Backups automÃ¡ticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49â‚¬/mes
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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Despliega SkySend con instalaciÃ³n de un solo clic.

Elige un plan VPS para SkySend

-69%
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-64%
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-64%
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con SkySend

SkySend es un servicio minimalista y autoalojable para compartir archivos y notas con cifrado de extremo a extremo. Los archivos y las notas se cifran completamente en el navegador usando AES-256-GCM antes de que lleguen al servidor, por lo que el servidor solo almacena blobs cifrados y nunca tiene acceso a la clave de descifrado. No hay cuentas, ni telemetrÃ­a, ni anÃ¡lisis.

Autoalojar SkySend en tu propio VPS mantiene el contenido compartido bajo tu control total a la vez que preserva las garantÃ­as de privacidad del cifrado de conocimiento cero. Inspirado en Mozilla Send y PrivateBin, utiliza primitivas de seguridad modernas como la derivaciÃ³n de claves HKDF-SHA256 y la protecciÃ³n de contraseÃ±as Argon2id para ofrecer una alternativa rÃ¡pida y segura a los servicios comerciales de intercambio de archivos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de SkySend

Cifrado de conocimiento cero

El cifrado en flujo AES-256-GCM se realiza completamente en el navegador, con la clave de descifrado residiendo solo en el fragmento de la URL y sin llegar nunca al servidor.

No necesitas cuentas

Sube archivos o comparte notas al instante sin registro, telemetrÃ­a ni seguimiento: los enlaces para compartir funcionan para cualquier destinatario sin necesidad de registrarse.

Notas cifradas

Comparte fragmentos de texto, contraseÃ±as, cÃ³digo con resaltado de sintaxis, Markdown o claves SSH con autodestrucciÃ³n opcional y lÃ­mites de visualizaciÃ³n configurables.

ProtecciÃ³n de contraseÃ±a

Optional Argon2id password protection with memory-hard, GPU-resistant key derivation to defend against brute-force attacks on shared content.

Almacenamiento compatible con S3

Soporte de backend opcional para Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner y Wasabi, con URL prefirmadas para descargas directas que aplican caducidad y lÃ­mites.

Vencimiento configurable

Configura lÃ­mites de descarga y tiempos de caducidad por subida, con limpieza automÃ¡tica de entradas caducadas y un panel de control integrado para el seguimiento de las comparticiones activas.

Â¿Por quÃ© ejecutar SkySend en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as

PruÃ©balo sin riesgos con nuestra garantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as. Consulta nuestra polÃ­tica de reembolsos para saber mÃ¡s.

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