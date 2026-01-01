Grist es una hoja de cálculo relacional de código abierto que combina la familiaridad de las hojas de cálculo con el poder de las bases de datos. Los equipos lo utilizan para organizar datos, crear vistas personalizadas, paneles de control y diseñar aplicaciones interactivas sin escribir código, lo que la convierte en una alternativa versátil autoalojada a Airtable.

Con fórmulas de Python, controles de acceso granulares, una API REST y widgets personalizados, Grist permite tanto a usuarios técnicos como no técnicos crear aplicaciones de datos sofisticadas. Esta plantilla incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos fiable, Redis para el almacenamiento en caché de rendimiento y enrutamiento HTTPS de Traefik para un acceso seguro del equipo.