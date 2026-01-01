Hasta un 69% de descuento en Apache Gravitino

Implementa Apache Gravitino con un solo clic.

Lago de metadatos de código abierto que unifica catálogos, esquemas y tablas en Iceberg, Hive, MySQL y PostgreSQL detrás de una única API.

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VPS administrado con IA
5,49  /mes
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Implementa Apache Gravitino con un solo clic.

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KVM 1
17,99 
5,49  /mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
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KVM 2
21,99 
7,99  /mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
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KVM 4
35,99 
10,99  /mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99 
21,99  /mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
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400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99 
5,49  /mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99 
7,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99 
10,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99 
21,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Apache Gravitino

Apache Gravitino es un lago de metadatos geo-distribuido y federado que proporciona a los equipos de datos un único lugar para gestionar tablas, esquemas, conjuntos de archivos, modelos y políticas de acceso a través de catálogos heterogéneos. A diferencia de un Hive Metastore tradicional, Gravitino federa los catálogos existentes sin copiar metadatos y los expone a través de una API REST unificada y una interfaz de usuario web moderna, para que motores como Trino, Spark, Flink y Doris puedan consultar la misma vista lógica.

Alojar Gravitino por tu cuenta en tu propio VPS mantiene el linaje sensible, las definiciones de esquemas y las asignaciones de credenciales dentro de tu entorno y evita el coste recurrente de los servicios de metadatos gestionados. El punto final del catálogo REST de Iceberg incluido está listo para respaldar tablas lakehouse de inmediato.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Apache Gravitino

Lago de metadatos unificado

Federar catálogos de Iceberg, Hive, JDBC y sistemas de archivos detrás de una única API REST y un espacio de nombres de tres niveles metalake.catalog.schema.

Iceberg REST integrado

Proporciona un endpoint de catálogo REST de Iceberg en el puerto 9001 para que Spark, Flink y Trino puedan leer y escribir tablas de Iceberg sin un servicio externo.

Interfaz de usuario web moderna

Explora metalakes, catálogos, esquemas y tablas, edita propiedades e inspecciona el linaje desde una consola web integrada, sin necesidad de un contenedor adicional.

Compatibilidad multimotor

Los conectores de Trino, Spark, Flink, Doris y PyIceberg se comunican con Gravitino para que los mismos metadatos impulsen las cargas de trabajo SQL, por lotes y de streaming.

Catálogos de conjuntos de archivos y modelos

Gestiona conjuntos de archivos no estructurados y metadatos de modelos de ML junto con tablas, proporcionando a las cargas de trabajo de IA y lakehouse un único plano de gobernanza.

¿Por qué ejecutar Apache Gravitino en Hostinger?

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Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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