Implementa Apache Gravitino con un solo clic.
Lago de metadatos de código abierto que unifica catálogos, esquemas y tablas en Iceberg, Hive, MySQL y PostgreSQL detrás de una única API.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Apache Gravitino
Apache Gravitino es un lago de metadatos geo-distribuido y federado que proporciona a los equipos de datos un único lugar para gestionar tablas, esquemas, conjuntos de archivos, modelos y políticas de acceso a través de catálogos heterogéneos. A diferencia de un Hive Metastore tradicional, Gravitino federa los catálogos existentes sin copiar metadatos y los expone a través de una API REST unificada y una interfaz de usuario web moderna, para que motores como Trino, Spark, Flink y Doris puedan consultar la misma vista lógica.
Alojar Gravitino por tu cuenta en tu propio VPS mantiene el linaje sensible, las definiciones de esquemas y las asignaciones de credenciales dentro de tu entorno y evita el coste recurrente de los servicios de metadatos gestionados. El punto final del catálogo REST de Iceberg incluido está listo para respaldar tablas lakehouse de inmediato.
Funciones clave de Apache Gravitino
Lago de metadatos unificado
Federar catálogos de Iceberg, Hive, JDBC y sistemas de archivos detrás de una única API REST y un espacio de nombres de tres niveles metalake.catalog.schema.
Iceberg REST integrado
Proporciona un endpoint de catálogo REST de Iceberg en el puerto 9001 para que Spark, Flink y Trino puedan leer y escribir tablas de Iceberg sin un servicio externo.
Interfaz de usuario web moderna
Explora metalakes, catálogos, esquemas y tablas, edita propiedades e inspecciona el linaje desde una consola web integrada, sin necesidad de un contenedor adicional.
Compatibilidad multimotor
Los conectores de Trino, Spark, Flink, Doris y PyIceberg se comunican con Gravitino para que los mismos metadatos impulsen las cargas de trabajo SQL, por lotes y de streaming.
Catálogos de conjuntos de archivos y modelos
Gestiona conjuntos de archivos no estructurados y metadatos de modelos de ML junto con tablas, proporcionando a las cargas de trabajo de IA y lakehouse un único plano de gobernanza.
¿Por qué ejecutar Apache Gravitino en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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