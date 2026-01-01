Kong es la pasarela API de código abierto más utilizada del mundo, construida sobre OpenResty (Nginx + LuaJIT) para una latencia de sub-milisegundos a escala. Se sitúa delante de tus servicios para gestionar la autenticación, la limitación de velocidad, el enrutamiento de tráfico y la observabilidad a través de un rico ecosistema de más de 50 plugins, sin cambiar el código de tu aplicación.

Ejecutar Kong en tu propio VPS te da control total sobre el tráfico de la API, la configuración de plugins y las credenciales sensibles sin el precio basado en el uso de los servicios de pasarela API gestionados. Esta implementación incluye PostgreSQL para la persistencia de la configuración de Kong y está lista para la gestión de API en producción desde el momento en que se inicia.