Suwayomi-Server es un servidor de lectura de manga y cÃ³mics autoalojado â€” una reescritura de escritorio de la popular aplicaciÃ³n de Android Tachiyomi. Se conecta a cientos de fuentes de manga a travÃ©s del mismo ecosistema de extensiones que Tachiyomi, dÃ¡ndote acceso a una vasta biblioteca de tÃ­tulos desde una interfaz web limpia accesible en cualquier dispositivo. A diferencia de los servicios de manga basados en la nube con catÃ¡logos limitados y muros de pago por suscripciÃ³n, Suwayomi se ejecuta completamente en tu propio servidor sin tarifas continuas.

Todo el historial de lectura, los datos de la biblioteca y las descargas se almacenan localmente. Suwayomi es compatible con las actualizaciones automÃ¡ticas de la biblioteca, las descargas de capÃ­tulos en formato CBZ, el soporte de catÃ¡logo OPDS para aplicaciones de e-reader dedicadas y una experiencia de lectura personalizable â€” lo que lo convierte en una plataforma autoalojada completa para entusiastas del manga y los cÃ³mics.