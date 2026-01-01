Dialoqbase es una plataforma de cÃ³digo abierto para crear chatbots personalizados basados en tu propia base de conocimientos. Documentos, sitios web, PDF, repositorios de GitHub, audio y transcripciones de vÃ­deo pueden ser ingeridos e indexados usando PostgreSQL con pgvector, y luego consultados a travÃ©s de cualquier modelo de lenguaje compatible â€” OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, o una instancia de IA local autoalojada. Cambiar de proveedor no requiere reindexar tus fuentes.

Alojar Dialoqbase en tu propio VPS mantiene los documentos propietarios, el historial de conversaciones y las claves API del proveedor bajo tu control, sin tarifas por mensaje ni dependencia de SaaS de terceros. Las integraciones de canales integradas te permiten publicar el mismo bot en Telegram, Discord, WhatsApp o un widget web incrustable.