Instala Mailtrain con un solo clic.
Plataforma de boletines autohospedada para crear, programar y enviar campañas masivas de correo electrónico a listas de suscriptores.
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Todo lo que puedes crear con Mailtrain
Mailtrain es una aplicación de newsletter de código abierto y autoalojada, construida sobre Node.js con soporte para campañas de correo electrónico a gran escala. Ofrece gestión completa de listas de suscriptores, segmentación, plantillas de correo electrónico basadas en MJML, pruebas A/B, automatización de campañas y análisis detallados — todo ello funcionando en una infraestructura que tú controlas.
A diferencia de las plataformas de correo electrónico SaaS que cobran por suscriptor o por envío, Mailtrain te ofrece una capacidad de envío ilimitada a través de tu propio proveedor SMTP. Tus datos de suscriptor, historial de campañas y análisis de interacción permanecen en tu propio VPS, sin tarifas por correo electrónico y sin dependencia de proveedor. Esta implementación incluye MariaDB, Redis y MongoDB para un funcionamiento completo y listo para usar.
Funciones clave de Mailtrain
Gestión de lista de suscriptores
Crea y gestiona múltiples listas de suscriptores con campos personalizados, segmentación e higiene de listas automatizada para mantener a tu audiencia organizada.
Automatización de campañas
Crea secuencias de correo electrónico activadas y campañas basadas en RSS que se envían automáticamente según las acciones de los suscriptores o los intervalos programados.
Plantillas de email MJML
Diseña plantillas de correo electrónico adaptables utilizando el framework MJML directamente en el navegador con un editor visual integrado para diseños perfectos al píxel.
Pruebas A/B
Realiza pruebas A/B en las líneas de asunto y el contenido para optimizar las tasas de apertura y las tasas de clics antes de enviar a tu lista completa.
Análisis de campaña
Haz seguimiento de aperturas, clics, bajas y rebotes por campaña con informes detallados para medir y mejorar el rendimiento del correo electrónico con el tiempo.
Acceso multiusuario
Concede a los miembros del equipo acceso basado en roles con permisos granulares y espacios de nombres jerárquicos para gestionar campañas entre departamentos o clientes.
¿Por qué ejecutar Mailtrain en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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