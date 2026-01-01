Mailtrain es una aplicación de newsletter de código abierto y autoalojada, construida sobre Node.js con soporte para campañas de correo electrónico a gran escala. Ofrece gestión completa de listas de suscriptores, segmentación, plantillas de correo electrónico basadas en MJML, pruebas A/B, automatización de campañas y análisis detallados — todo ello funcionando en una infraestructura que tú controlas.

A diferencia de las plataformas de correo electrónico SaaS que cobran por suscriptor o por envío, Mailtrain te ofrece una capacidad de envío ilimitada a través de tu propio proveedor SMTP. Tus datos de suscriptor, historial de campañas y análisis de interacción permanecen en tu propio VPS, sin tarifas por correo electrónico y sin dependencia de proveedor. Esta implementación incluye MariaDB, Redis y MongoDB para un funcionamiento completo y listo para usar.