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Servidor proxy que evita automáticamente la protección de Cloudflare y DDoS-GUARD para scraping web y herramientas de automatización de medios.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con FlareSolverr

FlareSolverr es un servidor proxy especializado que utiliza un navegador headless Chromium para resolver automáticamente desafíos de JavaScript, CAPTCHAs y otros mecanismos de protección anti-bot impuestos por Cloudflare y DDoS-GUARD. Expone una API HTTP sencilla a la que herramientas como Jackett y Prowlarr llaman para acceder a sitios protegidos sin intervención manual.

Alojar FlareSolverr en tu propio VPS garantiza recursos dedicados para las operaciones de navegador headless, disponibilidad 24/7 para tu pila de automatización de medios y mejores tasas de éxito en los desafíos de Cloudflare en comparación con las IPs residenciales que tienen más probabilidades de ser marcadas o limitadas.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de FlareSolverr

Cloudflare Bypass

Resuelve automáticamente los desafíos JS de Cloudflare y las comprobaciones de integridad del navegador para que las herramientas posteriores puedan acceder a sitios protegidos sin intervención manual.

API HTTP simple

Expone un endpoint REST sencillo al que cualquier aplicación puede llamar para enrutar solicitudes a través del proxy de resolución de desafíos con un esfuerzo de integración mínimo.

Administración de sesiones

Mantiene sesiones de navegador persistentes con almacenamiento de cookies para que las solicitudes repetidas al mismo sitio eviten resolver desafíos innecesariamente.

Chromium sin interfaz gráfica

Utiliza un motor de navegador real para resolver desafíos que bloquean a los clientes HTTP básicos, logrando mayores tasas de éxito contra los sistemas modernos de detección de bots.

arr Stack Compatible

Compatible de forma nativa con Jackett, Prowlarr y otras herramientas de automatización de medios como una opción de proxy de primera clase para indexadores protegidos por Cloudflare.

¿Por qué ejecutar FlareSolverr en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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