FlareSolverr es un servidor proxy especializado que utiliza un navegador headless Chromium para resolver automáticamente desafíos de JavaScript, CAPTCHAs y otros mecanismos de protección anti-bot impuestos por Cloudflare y DDoS-GUARD. Expone una API HTTP sencilla a la que herramientas como Jackett y Prowlarr llaman para acceder a sitios protegidos sin intervención manual.

Alojar FlareSolverr en tu propio VPS garantiza recursos dedicados para las operaciones de navegador headless, disponibilidad 24/7 para tu pila de automatización de medios y mejores tasas de éxito en los desafíos de Cloudflare en comparación con las IPs residenciales que tienen más probabilidades de ser marcadas o limitadas.