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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con bewCloud

bewCloud es una plataforma de almacenamiento en la nube ligera y de código abierto, creada con TypeScript y Deno. Te ofrece almacenamiento personal de archivos y sincronización entre dispositivos, junto con compatibilidad integrada con CalDAV y CardDAV para calendarios y contactos. Todo ello funcionando en tu propia infraestructura.

A diferencia de otras suites en la nube más pesadas, bewCloud es intencionadamente minimalista: rápida de implementar, fácil de mantener y centrada en los casos de uso principales de acceso a archivos y sincronización de datos personales. El autoalojamiento mantiene tus archivos, calendario y contactos privados y bajo tu control total, sin cuotas de suscripción ni límites de almacenamiento impuestos por terceros.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de bewCloud

Almacenamiento personal de archivos

Almacena y accede a tus archivos desde cualquier dispositivo a través de una interfaz web limpia sin depender de proveedores de la nube de terceros.

Sincronización de CalDAV/CardDAV

Sincroniza calendarios y contactos con cualquier cliente CalDAV o CardDAV, incluyendo iOS, Android y aplicaciones de escritorio.

Administración de usuarios

Los controles de administración integrados te permiten gestionar cuentas, configurar políticas de registro y controlar quién puede acceder a tu instancia.

Autenticación de múltiples factores

Protege las cuentas con TOTP, claves de acceso o 2FA basado en correo electrónico para una capa adicional de seguridad más allá de las contraseñas.

Integración de SSO

La compatibilidad opcional con OIDC te permite conectar a un proveedor de identidad existente para el inicio de sesión único en toda tu infraestructura.

¿Por qué ejecutar bewCloud en Hostinger?

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