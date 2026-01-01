InsForge es una plataforma backend todo en uno de código abierto diseñada para la codificación agéntica. Agrupa los componentes esenciales que las aplicaciones modernas necesitan —autenticación, una base de datos PostgreSQL con API REST y en tiempo real, almacenamiento de archivos compatible con S3, una pasarela de modelos LLM y funciones edge basadas en Deno— detrás de una única interfaz de administración y un servidor MCP que los agentes de codificación de IA pueden controlar programáticamente.

Alojar InsForge en tu propio VPS mantiene las cuentas de usuario, los datos de la aplicación y los archivos subidos bajo tu control total, sin precios por proyecto, sin límites de uso y sin dependencia de un proveedor. El servidor MCP incluido permite a los agentes de codificación como Claude y Cursor aprovisionar tablas, configurar la autenticación, desplegar funciones y gestionar el almacenamiento directamente desde tu editor.