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Plataforma backend de código abierto para agentes de codificación de IA, que agrupa autenticación, Postgres, almacenamiento y funciones edge.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con InsForge

InsForge es una plataforma backend todo en uno de código abierto diseñada para la codificación agéntica. Agrupa los componentes esenciales que las aplicaciones modernas necesitan —autenticación, una base de datos PostgreSQL con API REST y en tiempo real, almacenamiento de archivos compatible con S3, una pasarela de modelos LLM y funciones edge basadas en Deno— detrás de una única interfaz de administración y un servidor MCP que los agentes de codificación de IA pueden controlar programáticamente.

Alojar InsForge en tu propio VPS mantiene las cuentas de usuario, los datos de la aplicación y los archivos subidos bajo tu control total, sin precios por proyecto, sin límites de uso y sin dependencia de un proveedor. El servidor MCP incluido permite a los agentes de codificación como Claude y Cursor aprovisionar tablas, configurar la autenticación, desplegar funciones y gestionar el almacenamiento directamente desde tu editor.

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Funciones clave de InsForge

Agente de IA integrado

El servidor MCP empaquetado expone la autenticación, la base de datos, el almacenamiento y las funciones como herramientas a las que los agentes de codificación de IA pueden llamar directamente mientras construyen tu aplicación.

PostgreSQL con API automática

PostgREST integrado convierte instantáneamente tu esquema en una API REST versionada con seguridad a nivel de fila, para que puedas desplegar endpoints sin escribir código repetitivo.

Autenticación integrada

Autenticación por correo electrónico y contraseña, además de proveedores OAuth (Google, GitHub, Discord y más), están listos para integrarse en tu cliente con una sola llamada al SDK.

Funciones perimetrales en Deno

Desarrolla funciones TypeScript sin servidor que se ejecutan en un entorno de ejecución Deno aislado con acceso directo a la base de datos y la capa de almacenamiento.

Almacenamiento compatible con S3

Carga, sirve y gestiona los permisos de los archivos a través de una capa de almacenamiento compatible con S3 que funciona localmente en disco o contra cualquier bucket de S3.

Pasarela de modelo unificado

La pasarela compatible con OpenAI permite que tu aplicación llame a múltiples proveedores de LLM a través de una única interfaz de API, con el seguimiento de uso y la rotación de claves gestionados de forma centralizada.

¿Por qué ejecutar InsForge en Hostinger?

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Maxim Shishkin
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