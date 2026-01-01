Dograh es una plataforma sin código, gratuita y de código abierto que te permite crear y desplegar agentes de voz con IA sin escribir una sola línea de código. Su interfaz de arrastrar y soltar te lleva del concepto a un agente de voz activo y listo para producción en menos de diez minutos, con soporte para más de 30 idiomas, analíticas en tiempo real y enrutamiento inteligente de llamadas integrado desde el principio.

Alojar Dograh por tu cuenta en tu VPS mantiene todos los datos de conversación, grabaciones e interacciones con clientes en tu propia infraestructura, lo cual es fundamental para el cumplimiento del RGPD y para industrias con requisitos estrictos de residencia de datos. Los componentes incluidos de PostgreSQL, Redis y MinIO ofrecen el rendimiento de almacenamiento y caché que exigen las interacciones de voz de baja latencia.