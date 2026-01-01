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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Dograh

Dograh es una plataforma sin código, gratuita y de código abierto que te permite crear y desplegar agentes de voz con IA sin escribir una sola línea de código. Su interfaz de arrastrar y soltar te lleva del concepto a un agente de voz activo y listo para producción en menos de diez minutos, con soporte para más de 30 idiomas, analíticas en tiempo real y enrutamiento inteligente de llamadas integrado desde el principio.

Alojar Dograh por tu cuenta en tu VPS mantiene todos los datos de conversación, grabaciones e interacciones con clientes en tu propia infraestructura, lo cual es fundamental para el cumplimiento del RGPD y para industrias con requisitos estrictos de residencia de datos. Los componentes incluidos de PostgreSQL, Redis y MinIO ofrecen el rendimiento de almacenamiento y caché que exigen las interacciones de voz de baja latencia.

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Funciones clave de Dograh

Creador de agentes sin código

Los flujos de trabajo de arrastrar y soltar permiten a los usuarios no técnicos diseñar flujos completos de conversación por voz sin escribir ningún código.

Soporte para más de 30 idiomas

La síntesis y el reconocimiento de voz multilingües nativos permiten interacciones con los clientes en el idioma que prefieren tus usuarios.

Enrutamiento inteligente de llamadas

Las consultas complejas se escalan automáticamente a agentes humanos, permitiendo que la IA gestione las solicitudes rutinarias de manera eficiente.

Análisis en tiempo real

Los paneles de control en tiempo real muestran las métricas de conversación, las tasas de finalización y el rendimiento del agente para que puedas optimizar continuamente.

Arquitectura que prioriza la privacidad

Todos los datos de conversación permanecen en tu infraestructura, lo que facilita el cumplimiento de los requisitos de GDPR y de la industria.

¿Por qué ejecutar Dograh en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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