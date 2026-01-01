Paymenter es una plataforma de facturación de código abierto diseñada específicamente para empresas de hosting y proveedores de servicios que necesitan una gestión de suscripciones profesional sin tarifas por transacción ni costes de licencia propietarios. Gestiona todo el ciclo de vida del cliente — desde el aprovisionamiento de servicios hasta la generación de facturas y la recaudación de pagos — con integraciones nativas para Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk y DirectAdmin. Desarrollado con Laravel y un panel de administración limpio, Paymenter ofrece a las empresas de hosting la flexibilidad de personalizar cada aspecto de su experiencia de facturación.

Alojar Paymenter en tu propio VPS significa que no hay recargos por transacción, ni límites de clientes y un control total sobre la plataforma. MariaDB y Redis se ejecutan localmente para experiencias de pago rápidas y operaciones de administración responsivas, mientras que la licencia MIT te permite modificar y ampliar la plataforma para que coincida con tu modelo de negocio exacto.