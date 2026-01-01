Despliega Ghostfolio con un solo clic.
Panel de control de gestión de patrimonio de código abierto centrado en la privacidad para hacer un seguimiento de las inversiones en acciones, ETFs y criptomonedas.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Ghostfolio
Ghostfolio es un panel de finanzas personales de código abierto que consolida tu cartera de inversiones a través de múltiples clases de activos —acciones, ETFs, criptomonedas y más— en una única vista unificada. Ofrece análisis de rendimiento detallados, rendimientos ponderados en el tiempo y datos de mercado en tiempo real sin enviar tus datos financieros a servicios de terceros.
Alojar Ghostfolio en tu propio VPS te otorga la propiedad completa de la información financiera sensible. Esta implementación incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos duradero y Redis para el almacenamiento en caché, asegurando cálculos de cartera rápidos y un rendimiento fiable a medida que tu historial de transacciones crece.
Funciones clave de Ghostfolio
Seguimiento multiactivo
Monitoriza acciones, ETFs, criptomonedas, bonos y activos alternativos en un panel de control de cartera unificado.
Análisis de rendimiento
Los rendimientos detallados ponderados en el tiempo, la tasa interna de retorno y las métricas de rendimiento anualizadas te ayudan a evaluar tus decisiones de inversión.
Diseño que prioriza la privacidad
Todos tus datos financieros permanecen en tu propio servidor: sin que terceros puedan acceder a tu cartera o historial de transacciones a través de la nube.
Seguimiento de dividendos
Controla los ingresos por dividendos y las distribuciones en todas las participaciones con informes de ingresos y cálculos de rendimiento.
Importación de CSV
Importar transacciones desde archivos CSV y varias plataformas de bróker para incorporar rápidamente tu historial de cartera existente.
¿Por qué ejecutar Ghostfolio en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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