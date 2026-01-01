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Panel de control de gestión de patrimonio de código abierto centrado en la privacidad para hacer un seguimiento de las inversiones en acciones, ETFs y criptomonedas.

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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Dominio gratis durante 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Ghostfolio

Ghostfolio es un panel de finanzas personales de código abierto que consolida tu cartera de inversiones a través de múltiples clases de activos —acciones, ETFs, criptomonedas y más— en una única vista unificada. Ofrece análisis de rendimiento detallados, rendimientos ponderados en el tiempo y datos de mercado en tiempo real sin enviar tus datos financieros a servicios de terceros.

Alojar Ghostfolio en tu propio VPS te otorga la propiedad completa de la información financiera sensible. Esta implementación incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos duradero y Redis para el almacenamiento en caché, asegurando cálculos de cartera rápidos y un rendimiento fiable a medida que tu historial de transacciones crece.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Ghostfolio

Seguimiento multiactivo

Monitoriza acciones, ETFs, criptomonedas, bonos y activos alternativos en un panel de control de cartera unificado.

Análisis de rendimiento

Los rendimientos detallados ponderados en el tiempo, la tasa interna de retorno y las métricas de rendimiento anualizadas te ayudan a evaluar tus decisiones de inversión.

Diseño que prioriza la privacidad

Todos tus datos financieros permanecen en tu propio servidor: sin que terceros puedan acceder a tu cartera o historial de transacciones a través de la nube.

Seguimiento de dividendos

Controla los ingresos por dividendos y las distribuciones en todas las participaciones con informes de ingresos y cálculos de rendimiento.

Importación de CSV

Importar transacciones desde archivos CSV y varias plataformas de bróker para incorporar rápidamente tu historial de cartera existente.

¿Por qué ejecutar Ghostfolio en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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