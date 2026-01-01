Hasta un 69% de descuento en Blinko

Instala Blinko con un solo clic.

Plataforma de código abierto para tomar notas con IA que combina microblogging, gestión de tareas y búsqueda inteligente.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49  € /mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Instala Blinko con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
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Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
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Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Blinko

Blinko es una app autoalojada que unifica la captura rápida de notas, la gestión de tareas y la búsqueda mejorada con IA en una única aplicación. Su interfaz de estilo microblogging está optimizada para plasmar ideas al instante, mientras que la compatibilidad total con Markdown, el etiquetado y la integración opcional de IA con OpenAI u Ollama mantienen esas ideas organizadas y detectables a lo largo del tiempo.

A diferencia de los servicios comerciales de toma de notas, autoalojar Blinko mantiene cada pensamiento, plan y nota de investigación completamente dentro de tu infraestructura: sin análisis de terceros, sin límites de almacenamiento y sin costes por consulta. Las notas pueden permanecer privadas o compartirse públicamente desde el mismo despliegue.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Blinko

Captura sin esfuerzo

La entrada estilo microblogging te permite registrar ideas en segundos sin navegar por estructuras de carpetas ni elegir plantillas primero.

Búsqueda con IA

Conecta OpenAI o un modelo local de Ollama para consultar tus notas en lenguaje natural, mostrando entradas relevantes incluso cuando no recuerdes las palabras clave exactas.

Markdown y soporte de tareas

Da formato a las notas con Markdown completo e incrusta listas de tareas para que la misma herramienta gestione tanto las capturas rápidas como el seguimiento estructurado de proyectos.

Notas públicas o privadas

Elige la visibilidad por nota, lo que te permite mantener una base de conocimientos privada mientras publicas contenido de forma selectiva como un microblog sin necesidad de una plataforma separada.

Portabilidad de datos

Las copias de seguridad automáticas y la funcionalidad de importación/exportación garantizan que tus notas permanezcan accesibles y migrables independientemente de los cambios de plataforma.

¿Por qué ejecutar Blinko en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

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