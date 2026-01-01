Hasta un 69% de descuento en Morphic

Despliega Morphic mediante una instalación de un solo clic.

Motor de búsqueda de IA de código abierto que ofrece respuestas generativas y citadas en lugar de listas de enlaces.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Morphic mediante una instalación de un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Morphic

Morphic es un motor de búsqueda de código abierto impulsado por IA que combina grandes modelos de lenguaje con la búsqueda web en tiempo real para producir respuestas estructuradas y con fuentes citadas. En lugar de una lista clasificada de enlaces, Morphic lee y sintetiza el contenido web para que los usuarios obtengan una respuesta directa con referencias que puedes verificar. Es compatible con OpenAI, Anthropic, Google Gemini y modelos Ollama locales, permitiéndote elegir el backend de IA que se adapte a tus necesidades.

Autoalojar Morphic mantiene cada consulta de búsqueda e historial de conversación en tu propio servidor. Esta implementación incluye SearXNG como backend de búsqueda, por lo que no se requiere una suscripción a una API de búsqueda externa, solo una clave de proveedor de IA y tu VPS.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Morphic

Respuestas generativas citadas

Morphic sintetiza información de múltiples fuentes y presenta una respuesta estructurada con citas en línea, para que los usuarios puedan leer y verificar cada afirmación.

Soporte de IA multiproveedor

Cambia entre OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini o una instancia local de Ollama sin cambiar la interfaz. Solo tienes que actualizar tu clave API.

Historial de chat persistente

Cada conversación de búsqueda se guarda en PostgreSQL, para que los usuarios puedan volver a conversaciones anteriores, continuar con preguntas de seguimiento y compartir los resultados a través de un enlace.

Búsqueda privada incluida

SearXNG se incluye como el backend de búsqueda web, lo que significa que no se necesita ninguna suscripción a la API de búsqueda y las consultas nunca llegan a proveedores de búsqueda comerciales.

Preguntas de seguimiento

Morphic permite conversaciones multiturno dentro de un hilo de búsqueda, lo que permite a los usuarios refinar, expandir o redirigir cualquier respuesta sin empezar de nuevo.

¿Por qué ejecutar Morphic en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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