Posterizarr es una herramienta de automatización de código abierto que crea pósteres, fondos y tarjetas de título sin texto y atractivos para tu biblioteca de Plex, Jellyfin o Emby. Obtiene las carátulas de Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex e IMDb, luego aplica tus propias superposiciones, fuentes y reglas de texto para que cada película, programa y temporada tenga un aspecto consistente en toda la biblioteca.

Alojar Posterizarr en un VPS le proporciona el tiempo de actividad constante y el ancho de banda dedicado necesarios para la generación masiva y desatendida de carátulas en miles de elementos. La interfaz de usuario web incluida te permite gestionar la configuración, supervisar el progreso y activar ejecuciones desde el navegador, mientras que las integraciones con Tautulli, Sonarr y Radarr mantienen los nuevos lanzamientos con un aspecto pulido en el momento en que llegan a tu biblioteca.