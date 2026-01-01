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Plataforma de cĆ³digo abierto para la gestiĆ³n de activos de TI y la infraestructura de centros de datos, con una API REST completa.

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4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
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2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
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4 nĆŗcleos de vCPU
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8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB de RAM
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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Ralph

Ralph es un sistema de gestiĆ³n de activos y CMDB (Base de Datos de GestiĆ³n de la ConfiguraciĆ³n) de cĆ³digo abierto y autoalojado, creado por Allegro para gestionar la infraestructura de TI a escala. Cubre el ciclo de vida completo de los activos ādesde la compra y asignaciĆ³n hasta la retiradaā tanto en racks de centros de datos como en entornos de back-office, con visualizaciĆ³n integrada del centro de datos para diseĆ±os de racks y planificaciĆ³n de la capacidad energĆ©tica.

Alojar Ralph en tu propio VPS proporciona a tu equipo de TI una fuente Ćŗnica de verdad para el inventario de hardware, licencias de software, contratos y acuerdos de soporte, sin costes de suscripciĆ³n por activo. Una API REST completa hace que Ralph sea fĆ”cil de integrar con los sistemas existentes de tickets, monitorizaciĆ³n y adquisiciĆ³n.

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Funciones clave de Ralph

Seguimiento del ciclo de vida de los activos

Rastrea cada activo desde la orden de compra hasta la asignaciĆ³n, el mantenimiento y la baja, con un historial completo y un registro de auditorĆ­a para el cumplimiento normativo y la elaboraciĆ³n de informes de costes.

VisualizaciĆ³n del Centro de datos

Mapea la disposiciĆ³n fĆ­sica de los racks con la funciĆ³n de arrastrar y soltar, monitoriza el consumo de energĆ­a por rack y planifica las ampliaciones de capacidad antes de que llegue el hardware.

REST API

Una API REST completa permite integrar Ralph con sistemas de tickets, plataformas de monitorizaciĆ³n y herramientas de adquisiciĆ³n para automatizar las actualizaciones de inventario y eliminar la entrada de datos duplicados.

GestiĆ³n de licencias de software

Haz un seguimiento de las licencias de software, contratos y acuerdos de soporte junto con los activos de hardware para que siempre sepas quĆ© estĆ” licenciado, dĆ³nde estĆ” implementado y cuĆ”ndo vencen las renovaciones.

Flujos de trabajo personalizados

Define estados de flujo de trabajo flexibles para las etapas del ciclo de vida de los activos para que tus procesos de adquisiciĆ³n, operaciones y desmantelamiento se apliquen de forma consistente en todo el equipo.

ĀæPor quĆ© ejecutar Ralph en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š

Noel
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Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increĆ­ble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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