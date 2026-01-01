Ralph es un sistema de gestiĆ³n de activos y CMDB (Base de Datos de GestiĆ³n de la ConfiguraciĆ³n) de cĆ³digo abierto y autoalojado, creado por Allegro para gestionar la infraestructura de TI a escala. Cubre el ciclo de vida completo de los activos ādesde la compra y asignaciĆ³n hasta la retiradaā tanto en racks de centros de datos como en entornos de back-office, con visualizaciĆ³n integrada del centro de datos para diseĆ±os de racks y planificaciĆ³n de la capacidad energĆ©tica.

Alojar Ralph en tu propio VPS proporciona a tu equipo de TI una fuente Ćŗnica de verdad para el inventario de hardware, licencias de software, contratos y acuerdos de soporte, sin costes de suscripciĆ³n por activo. Una API REST completa hace que Ralph sea fĆ”cil de integrar con los sistemas existentes de tickets, monitorizaciĆ³n y adquisiciĆ³n.