Yarn es una plataforma de redes sociales descentralizada y autoalojada que combina el microblogging al estilo de Twitter con el formato de feed abierto twtxt. Cada pod es una instancia independiente que se federa con otros pods de Yarn y con cualquier feed twtxt en la web abierta, de modo que los usuarios siguen a personas entre servidores sin depender de un Ãºnico proveedor. El software no recopila informaciÃ³n personal, no muestra publicidad y no incluye anÃ¡lisis; el contenido y los grÃ¡ficos de seguidores pertenecen por completo al operador del pod.

Ejecutar tu propio pod de Yarn en un VPS mantiene las conversaciones, los medios y la identidad bajo tu propio dominio. El servidor yarnd basado en Go es ligero, persiste todo en una Ãºnica base de datos integrada y es compatible con pods de un solo usuario y multiusuario con carga de archivos multimedia, conversaciones en hilos y feeds RSS/Atom completos.