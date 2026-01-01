Parseable es un lago de datos de observabilidad de cĆ³digo abierto diseĆ±ado especĆ­ficamente para registros, mĆ©tricas y trazas. Escrito en Rust y que almacena datos en Apache Parquet, ingiere telemetrĆ­a de alto volumen a una fracciĆ³n del coste de las pilas de registro tradicionales, manteniendo un rendimiento de consulta rĆ”pido mediante el almacenamiento en cachĆ© inteligente y el almacenamiento columnar.

Autoalojar Parseable en un VPS te proporciona un backend de observabilidad completo bajo tu propio control: una API de ingesta HTTP compatible con OpenTelemetry, un motor de consulta integrado con soporte SQL, paneles, alertas y acceso basado en roles: todo ello sin tarifas de ingesta por GB, dependencia del proveedor o enviar datos de registro sensibles a proveedores SaaS de terceros.