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Lago de datos de observabilidad de alto rendimiento para registros, mĆ©tricas y trazas, construido en Rust sobre Apache Parquet.

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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan

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Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
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Dominio gratis durante 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Parseable

Parseable es un lago de datos de observabilidad de cĆ³digo abierto diseĆ±ado especĆ­ficamente para registros, mĆ©tricas y trazas. Escrito en Rust y que almacena datos en Apache Parquet, ingiere telemetrĆ­a de alto volumen a una fracciĆ³n del coste de las pilas de registro tradicionales, manteniendo un rendimiento de consulta rĆ”pido mediante el almacenamiento en cachĆ© inteligente y el almacenamiento columnar.

Autoalojar Parseable en un VPS te proporciona un backend de observabilidad completo bajo tu propio control: una API de ingesta HTTP compatible con OpenTelemetry, un motor de consulta integrado con soporte SQL, paneles, alertas y acceso basado en roles: todo ello sin tarifas de ingesta por GB, dependencia del proveedor o enviar datos de registro sensibles a proveedores SaaS de terceros.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Parseable

Almacenamiento nativo de Parquet

Almacena los eventos ingeridos como archivos Apache Parquet columnares para consultas analĆ­ticas rĆ”pidas y una compresiĆ³n drĆ”stica en comparaciĆ³n con JSON sin procesar.

OpenTelemetry listo

Acepta registros, mĆ©tricas y trazas a travĆ©s del protocolo OpenTelemetry para que los colectores y SDK existentes puedan enviar datos sin cambios en el cĆ³digo.

Motor de consultas SQL

Consultar telemetrĆ­a con SQL ANSI familiar en cualquier rango de tiempo, con una respuesta en menos de un segundo en campos indexados y escaneos particionados.

Paneles de control integrados

Crea paneles interactivos y consultas guardadas directamente dentro de Parseable sin necesidad de aĆ±adir una herramienta de visualizaciĆ³n separada.

Alertas y RBAC

Define alertas basadas en umbrales en flujos de registro y concede acceso limitado a los equipos mediante control de acceso basado en roles en flujos y tenants.

RetenciĆ³n rentable

La cachĆ© inteligente y el almacenamiento por niveles mantienen los datos recientes listos para las consultas, mientras que las particiones mĆ”s antiguas permanecen comprimidas en el disco para una retenciĆ³n a largo plazo.

ĀæPor quĆ© ejecutar Parseable en Hostinger?

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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Plataforma de gestiĆ³n de alertas de cĆ³digo abierto para consolidar alertas de monitorizaciĆ³n

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Base de datos de anĆ”lisis en tiempo real para consultas OLAP subsegundo sobre datos de eventos en streaming

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