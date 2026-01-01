Hermes WebUI es una aplicación web de código abierto y ligera que lleva el agente de IA de Hermes —un agente auto-mejorable y siempre activo de Nous Research— a tu navegador con una paridad casi 1:1 con la CLI. Esta plantilla agrupa la WebUI junto con la pasarela del agente Hermes ascendente, de modo que un único despliegue te proporciona tanto la interfaz de chat del navegador como el agente de larga duración que la alimenta.

Alojar Hermes WebUI por tu cuenta en tu propio VPS mantiene tus conversaciones, la memoria del agente, las habilidades y las claves API del proveedor en una infraestructura que tú controlas. Tú eliges los proveedores de modelos, tú conservas las sesiones y accedes al agente de forma segura desde el escritorio o el móvil sin enviar datos a través de un SaaS de terceros.