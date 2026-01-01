Multica es una plataforma de agentes gestionados de código abierto que te permite tratar a los agentes de IA de codificación como compañeros de equipo en lugar de sesiones de chat puntuales. Asigna tareas a agentes específicos, observa su progreso en tiempo real y crea una biblioteca de habilidades reutilizable que se acumula con el tiempo a medida que tu equipo trabaja en conjunto. Es compatible con cualquier CLI de agente instalado localmente — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini y otros — a través de un demonio ligero que conecta tus máquinas de vuelta al servidor central.

Alojar Multica en tu VPS mantiene cada tarea, cambio de código y credencial de integración dentro de tu propia infraestructura, sin tarifas por puesto y sin telemetría de agentes de terceros. PostgreSQL con pgvector se envía preconfigurado, por lo que la plataforma está lista para producción desde el primer arranque.