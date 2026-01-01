Hasta un 69% de descuento en Yao

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Marco de agentes de IA y entorno de ejecución de aplicaciones de código abierto para construir aplicaciones web y API con configuración JSON.

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5,49/mes
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KVM 1
17,99
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KVM 4
35,99
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
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200 GB de espacio en disco NVMe
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21,99/mes
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400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Yao

Yao es un entorno de ejecución de aplicaciones full-stack de código abierto que permite a los desarrolladores crear aplicaciones web, API REST y paneles de administración escribiendo archivos de configuración JSON y YAML en lugar de código backend. Originalmente un motor de bajo código, Yao v1.0 ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma de agentes de IA con integración nativa de MCP (Protocolo de Contexto de Modelo), orquestación multiagente y una interfaz de chat conversacional integrada.

A diferencia de los frameworks tradicionales, Yao se distribuye como un único binario Go con una base de datos SQLite integrada, un motor JavaScript V8 para hooks de TypeScript y un sistema de interfaz de usuario renderizado por el servidor, lo que lo convierte en un entorno autónomo para construir y ejecutar aplicaciones web impulsadas por IA sin necesidad de gestionar entornos de ejecución o bases de datos separadas.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Yao

Creador de API JSON

Define los puntos finales de la API REST, los modelos de base de datos y los paneles de administración completamente en archivos de configuración JSON/YAML, eliminando el código repetitivo de backend.

Orquestación de agentes de IA

El soporte nativo de MCP y la ejecución multiagente te permiten conectar herramientas de IA, delegar tareas a subagentes y ejecutar flujos de trabajo de agentes en paralelo desde una única configuración.

Motor V8 integrado

Ejecuta la lógica de negocio y los hooks de TypeScript directamente dentro de Yao utilizando un entorno de ejecución de JavaScript V8 incluido. No se requiere la instalación de Node.js.

Interfaz de usuario renderizada por el servidor

SUI Pages proporciona un sistema de renderizado del lado del servidor basado en componentes para construir interfaces de frontend completas sin un framework de JavaScript separado.

Búsqueda vectorial integrada

La búsqueda vectorial integrada, el grafo de conocimiento y las capacidades de GraphRAG potencian la recuperación semántica de documentos y las características de la base de conocimiento de IA.

¿Por qué ejecutar Yao en Hostinger?

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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