Despliega Plik con un solo clic.
Plataforma escalable de intercambio de archivos temporales autohospedada: como WeTransfer, pero bajo tu control total.
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Todo lo que puedes crear con Plik
Plik es una plataforma de intercambio de archivos temporales de código abierto que te permite subir archivos y compartir enlaces seguros y con caducidad con cualquiera, sin depender de servicios en la nube de terceros. Diseñada pensando en la privacidad y la flexibilidad, es compatible con subidas protegidas con contraseña, enlaces de descarga de un solo uso que desaparecen tras el primer acceso y cifrado de extremo a extremo utilizando el protocolo age.
Alojar Plik en tu propio VPS significa que tus archivos permanecen en una infraestructura que tú controlas, con periodos de retención y límites de tamaño de archivo configurables. La moderna interfaz web de Vue 3 facilita la gestión de las subidas, mientras que el cliente CLI integrado permite transferencias de archivos mediante scripts desde cualquier plataforma.
Funciones clave de Plik
Enlaces de archivo que caducan
Establece un tiempo de vida personalizado en cada subida para que los archivos compartidos caduquen automáticamente y se eliminen, manteniendo tu almacenamiento limpio.
Descargas únicas
Genera enlaces de un solo uso que se autodestruyen después de la primera descarga, asegurando que los archivos lleguen solo al destinatario previsto.
Subidas protegidas con contraseña
Protege las subidas individuales con una contraseña para que solo los destinatarios con las credenciales correctas puedan acceder a los archivos compartidos.
Cifrado de extremo a extremo
Cifrar archivos en el lado del cliente usando el protocolo age antes de subirlos para que ni siquiera el operador del servidor pueda leer el contenido.
Múltiples backends de almacenamiento
Almacena archivos localmente o conéctate a S3, Google Cloud Storage u OpenStack Swift para escalar la capacidad sin límites.
Soporte de cliente CLI
Carga y gestiona archivos directamente desde la terminal usando el cliente CLI de Go multiplataforma, permitiendo transferencias programadas y automatizadas.
¿Por qué ejecutar Plik en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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