Despliega Teable con un solo clic.
Base de datos de código abierto sin código con una interfaz de hoja de cálculo impulsada por PostgreSQL y colaboración en tiempo real.
Elige un plan VPS para Teable
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Teable
Teable es una alternativa rápida y de código abierto a Airtable que combina una interfaz de hoja de cálculo familiar con toda la potencia de una base de datos PostgreSQL. Es compatible con tipos de campo enriquecidos, múltiples modos de vista, colaboración en tiempo real y filtrado a nivel de fila: todo ello respaldado por una base de datos que tú controlas por completo.
Alojar Teable en un VPS significa que los datos de tu negocio residen en tu propia instancia de PostgreSQL, sin límites de filas, sin tarifas por puesto y sin dependencia de proveedor. Los equipos pueden crear herramientas internas, gestores de proyectos y bases de datos tipo CRM sin escribir código.
Funciones clave de Teable
Backend de PostgreSQL
Todos los datos se almacenan en una base de datos PostgreSQL estándar de tu propiedad, sin formato propietario ni dependencia de proveedor.
Múltiples tipos de vista
Cambia entre las vistas de cuadrícula, galería, kanban, calendario y formulario para trabajar con los datos en el formato que mejor se adapte a cada flujo de trabajo.
Colaboración en tiempo real
Varios miembros del equipo pueden editar tablas simultáneamente con actualizaciones en tiempo real y sin conflictos.
Sin límites de filas
A diferencia de las alternativas SaaS, Teable autoalojado no impone límites artificiales en filas, tablas o el tamaño del espacio de trabajo.
Acceso a la API
Una API RESTful te permite integrar datos de Teable con herramientas externas, plataformas de automatización y aplicaciones personalizadas.
¿Por qué ejecutar Teable en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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