Hasta un 69% de descuento en OpenFGA

Implementa OpenFGA con una instalación de un solo clic.

Motor de autorización de alto rendimiento inspirado en Google Zanzibar para modelar e implementar un control de acceso granular a través de APIs HTTP y gRPC.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Implementa OpenFGA con una instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para OpenFGA

-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con OpenFGA

OpenFGA es un motor de autorización de código abierto basado en los principios de Google Zanzibar — el sistema de permisos distribuido globalmente que impulsa Google Drive, Docs y Calendar. Permite a los equipos de ingeniería definir y aplicar políticas de control de acceso granular utilizando un lenguaje de modelado legible por humanos, y luego evaluar esas políticas con un alto rendimiento a través de una sencilla API HTTP o gRPC. Los modelos ReBAC (control de acceso basado en relaciones), RBAC (basado en roles) y ABAC (basado en atributos) son todos compatibles de forma nativa y se pueden combinar dentro de un único esquema de autorización.

Alojar OpenFGA en tu propio VPS mantiene la lógica de autorización y los datos de relación bajo tu control total, sin dependencia de un proveedor ni precios por verificación. Las verificaciones de autorización se ejecutan con baja latencia contra tu propio almacén PostgreSQL, y la API se integra limpiamente con aplicaciones escritas en cualquier lenguaje a través de los SDK oficiales.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de OpenFGA

Modelo Zanzibar de Google

Expresar políticas de autorización como tuplas de relación tipadas (el mismo enfoque utilizado por Google Drive), lo que permite un control de acceso consistente y escalable en todos los servicios.

Comprobaciones de baja latencia

Diseñado para la ruta crítica de la solicitud, OpenFGA evalúa las comprobaciones de autorización en milisegundos para que las decisiones de permisos nunca se conviertan en un cuello de botella en las solicitudes de cara al usuario.

APIs HTTP y gRPC

Evalúa las comprobaciones de acceso, escribe tuplas de relación y expande los árboles de acceso tanto a través de HTTP como de gRPC, con SDK oficiales para Go, Node.js, Python, Java y .NET.

Múltiples modelos de autenticación

Define políticas RBAC, ReBAC y ABAC — o combina las tres — dentro de un único esquema de autorización que cubre cada tipo de recurso en tu aplicación.

Persistencia de PostgreSQL

Las tuplas de relación y las versiones de modelo se almacenan en una base de datos PostgreSQL, proporcionando un estado de autorización duradero y consultable con consistencia transaccional.

¿Por qué ejecutar OpenFGA en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Consulta nuestra política de reembolsos para saber más.

Empezar

Explora más aplicaciones para implementar

Vaultwarden

Vaultwarden

Vaultwarden es un gestor de contraseñas ligero y autoalojado compatible con Bitwarden

Desplegar
2FAuth

2FAuth

Gestor de códigos de autenticación de dos factores autohospedado para web y móvil

Desplegar
Authentik

Authentik

Proveedor de identidad de código abierto centrado en la flexibilidad y la versatilidad

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.