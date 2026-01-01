OpenFGA es un motor de autorización de código abierto basado en los principios de Google Zanzibar — el sistema de permisos distribuido globalmente que impulsa Google Drive, Docs y Calendar. Permite a los equipos de ingeniería definir y aplicar políticas de control de acceso granular utilizando un lenguaje de modelado legible por humanos, y luego evaluar esas políticas con un alto rendimiento a través de una sencilla API HTTP o gRPC. Los modelos ReBAC (control de acceso basado en relaciones), RBAC (basado en roles) y ABAC (basado en atributos) son todos compatibles de forma nativa y se pueden combinar dentro de un único esquema de autorización.

Alojar OpenFGA en tu propio VPS mantiene la lógica de autorización y los datos de relación bajo tu control total, sin dependencia de un proveedor ni precios por verificación. Las verificaciones de autorización se ejecutan con baja latencia contra tu propio almacén PostgreSQL, y la API se integra limpiamente con aplicaciones escritas en cualquier lenguaje a través de los SDK oficiales.