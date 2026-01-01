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Panel de control autoalojado ligero que agrega fuentes RSS, el tiempo, estadísticas del servidor y más en una sola vista.

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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Procesadores AMD EPYC
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Dominio gratis durante 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Glance

Glance es un panel de control autoalojado basado en Go que centraliza tus flujos de información importantes en una única página personalizable. Admite una amplia colección de widgets —fuentes RSS, pronósticos del tiempo, Hacker News, Reddit, canales de YouTube, estadísticas del servidor, estado de contenedores Docker y más—, todo actualizándose en tiempo real con un consumo mínimo de recursos.

Alojar Glance en tu VPS mantiene la privacidad de tus fuentes de datos personales y permite la integración con APIs y servicios internos no accesibles para alternativas alojadas en la nube. Se crea automáticamente una configuración predeterminada al iniciar por primera vez para que puedas acceder a un panel de control funcional inmediatamente después de la implementación.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Glance

Agregación unificada de feeds

Integra fuentes RSS, publicaciones de Reddit, Hacker News y actualizaciones de redes sociales en una única vista de panel de control desplazable.

Monitoreo de servidores y contenedores

Supervisa el estado de los contenedores Docker y las métricas del servidor junto con tus fuentes de contenido sin cambiar de herramientas.

Amplia biblioteca de widgets

Calendario, tiempo, datos de mercado, canales de YouTube y transmisiones de Twitch están disponibles como widgets configurables.

Binario Go ligero

Desarrollado en Go para un uso mínimo de memoria y CPU, Glance se ejecuta cómodamente junto con otros servicios en un VPS compartido.

Integraciones de API personalizadas

Conecta las API internas y las fuentes de datos propias para mostrar métricas privadas a las que los paneles de control alojados no pueden acceder.

¿Por qué ejecutar Glance en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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