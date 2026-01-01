Despliega Glance con instalación en un solo clic.
Panel de control autoalojado ligero que agrega fuentes RSS, el tiempo, estadísticas del servidor y más en una sola vista.
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Todo lo que puedes crear con Glance
Glance es un panel de control autoalojado basado en Go que centraliza tus flujos de información importantes en una única página personalizable. Admite una amplia colección de widgets —fuentes RSS, pronósticos del tiempo, Hacker News, Reddit, canales de YouTube, estadísticas del servidor, estado de contenedores Docker y más—, todo actualizándose en tiempo real con un consumo mínimo de recursos.
Alojar Glance en tu VPS mantiene la privacidad de tus fuentes de datos personales y permite la integración con APIs y servicios internos no accesibles para alternativas alojadas en la nube. Se crea automáticamente una configuración predeterminada al iniciar por primera vez para que puedas acceder a un panel de control funcional inmediatamente después de la implementación.
Funciones clave de Glance
Agregación unificada de feeds
Integra fuentes RSS, publicaciones de Reddit, Hacker News y actualizaciones de redes sociales en una única vista de panel de control desplazable.
Monitoreo de servidores y contenedores
Supervisa el estado de los contenedores Docker y las métricas del servidor junto con tus fuentes de contenido sin cambiar de herramientas.
Amplia biblioteca de widgets
Calendario, tiempo, datos de mercado, canales de YouTube y transmisiones de Twitch están disponibles como widgets configurables.
Binario Go ligero
Desarrollado en Go para un uso mínimo de memoria y CPU, Glance se ejecuta cómodamente junto con otros servicios en un VPS compartido.
Integraciones de API personalizadas
Conecta las API internas y las fuentes de datos propias para mostrar métricas privadas a las que los paneles de control alojados no pueden acceder.
¿Por qué ejecutar Glance en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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