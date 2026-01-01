Glance es un panel de control autoalojado basado en Go que centraliza tus flujos de información importantes en una única página personalizable. Admite una amplia colección de widgets —fuentes RSS, pronósticos del tiempo, Hacker News, Reddit, canales de YouTube, estadísticas del servidor, estado de contenedores Docker y más—, todo actualizándose en tiempo real con un consumo mínimo de recursos.

Alojar Glance en tu VPS mantiene la privacidad de tus fuentes de datos personales y permite la integración con APIs y servicios internos no accesibles para alternativas alojadas en la nube. Se crea automáticamente una configuración predeterminada al iniciar por primera vez para que puedas acceder a un panel de control funcional inmediatamente después de la implementación.