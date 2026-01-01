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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con phpIPAM

phpIPAM es una aplicación de gestión de direcciones IP (IPAM) autoalojada y basada en web que ofrece a los administradores de red una forma estructurada de rastrear y organizar el espacio de direcciones IPv4 e IPv6. En lugar de mantener hojas de cálculo o depender de software propietario de gestión de red, phpIPAM proporciona una interfaz respaldada por una base de datos para la planificación de subredes, el seguimiento de la asignación de IP, la gestión de VLAN y el descubrimiento automatizado de redes.

Ejecutar phpIPAM en tu propia infraestructura significa que tus datos de direcciones IP —subredes, asignaciones de VLAN, mapeos NAT y registros de dispositivos— permanecen en servidores que controlas, sin dependencia de la nube ni coste de licencia. El escáner de red integrado hace ping a los hosts en un horario configurable para mantener el estado de las IP actualizado, y la API REST te permite integrar la gestión de IP en los procesos de aprovisionamiento y los flujos de trabajo de automatización.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de phpIPAM

Visualización de subred

Visualiza gráficamente el espacio de direcciones IPv4 e IPv6, con seguimiento del espacio libre y la jerarquía de subredes mostrada de un vistazo.

Escaneo automatizado de red

La detección de red integrada hace ping a los hosts según un horario configurable y actualiza automáticamente el estado de la IP sin intervención manual.

Gestión de VLAN y VRF

Haz un seguimiento de las VLANs y VRFs junto con las direcciones IP para mantener una visión completa de la segmentación de tu red.

Acceso a la API REST

La gestión programática de IP a través de la API REST te permite integrar phpIPAM en flujos de trabajo de aprovisionamiento y automatización de infraestructura.

Integración de PowerDNS

Sincroniza los registros de nombre de host y de IP directamente con PowerDNS para mantener los datos de DNS e IPAM consistentes sin actualizaciones manuales.

¿Por qué ejecutar phpIPAM en Hostinger?

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