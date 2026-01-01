Hasta un 69% de descuento en FMD (Find My Device)

Despliega FMD con instalaciÃ³n en un solo clic.

Servidor de Buscar mi dispositivo autoalojado y respetuoso con la privacidad para localizar, hacer sonar y borrar de forma remota tus telÃ©fonos y tabletas Android.

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Backups automÃ¡ticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49â‚¬/mes
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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Despliega FMD con instalaciÃ³n en un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-65%
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mes
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Se renueva a 14,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-65%
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con FMD (Find My Device)

FMD (Find My Device) es una alternativa de cÃ³digo abierto y autoalojada a la funciÃ³n Buscar mi dispositivo de Google. Funciona junto con la aplicaciÃ³n de Android FMD: tus telÃ©fonos informan de su ubicaciÃ³n cifrada a tu propio servidor, al que accedes a travÃ©s de una interfaz web limpia para localizar un dispositivo perdido o robado, hacerlo sonar, hacer una foto, bloquear la pantalla o activar un borrado remoto. Cada comando se enruta a travÃ©s de tu propio servidor, para que ningÃºn tercero vea dÃ³nde estÃ¡n tus dispositivos.

Como lo alojas tÃº mismo en tu propio VPS, tu historial de ubicaciÃ³n y los datos del dispositivo nunca abandonan la infraestructura que controlas: no hay requisitos de cuenta de Google ni dependencia de un proveedor. El cifrado de extremo a extremo mantiene los datos ilegibles incluso para el servidor, dÃ¡ndote la tranquilidad de un servicio comercial de seguimiento de dispositivos sin sacrificar la privacidad.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de FMD (Find My Device)

Localizar dispositivos perdidos

Localiza la Ãºltima posiciÃ³n GPS registrada de cualquier telÃ©fono o tablet directamente desde la interfaz web, incluso cuando el dispositivo estÃ¡ fuera de alcance.

Comandos remotos

Activa un sonido fuerte, toma una foto, bloquea la pantalla o borra los datos de forma remota para proteger un dispositivo perdido o robado.

Cifrado de extremo a extremo

Los datos de ubicaciÃ³n se cifran en el dispositivo antes de que lleguen al servidor, asÃ­ que nadie â€” ni siquiera el anfitriÃ³n â€” puede saber dÃ³nde te encuentras.

AplicaciÃ³n complementaria de Android

Se empareja con la aplicaciÃ³n de Android FMD de cÃ³digo abierto para informar la ubicaciÃ³n y recibir comandos sin depender de Google Play Services.

No hay cuenta de Google

Reemplaza Google Find My Device con un servicio que controlas por completo, sin necesidad de una cuenta en la nube o dependencia de un proveedor.

Â¿Por quÃ© ejecutar FMD (Find My Device) en Hostinger?

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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