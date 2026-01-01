MetaTrader 5 es la plataforma de trading minorista más popular del mundo para forex, acciones, futuros, CFDs y criptomonedas — utilizada por millones de traders y respaldada por cientos de brókeres en todo el mundo. Esta plantilla ejecuta la versión completa de Windows de MetaTrader 5 dentro de un contenedor Wine-on-Linux, expuesta a través de KasmVNC para que puedas acceder a ella desde cualquier navegador sin instalar el cliente de escritorio localmente.

Alojar MT5 en tu propio VPS proporciona a los traders un terminal de trading online 24/7 que ejecuta Asesores Expertos (EAs) y suscripciones de copy-trading sin necesidad de mantener un ordenador de escritorio encendido. El frontend KasmVNC basado en navegador te permite iniciar sesión desde cualquier lugar — escritorio, tablet o teléfono — sin instalar el cliente propietario de MT5 en cada dispositivo.