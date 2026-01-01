Despliega MetaTrader 5 con un solo clic.
Ejecuta MetaTrader 5 en un navegador a través de KasmVNC para operar 24/7 con forex y CFD sin una máquina Windows dedicada.
Elige un plan VPS para MetaTrader 5
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.
Todo lo que puedes crear con MetaTrader 5
MetaTrader 5 es la plataforma de trading minorista más popular del mundo para forex, acciones, futuros, CFDs y criptomonedas — utilizada por millones de traders y respaldada por cientos de brókeres en todo el mundo. Esta plantilla ejecuta la versión completa de Windows de MetaTrader 5 dentro de un contenedor Wine-on-Linux, expuesta a través de KasmVNC para que puedas acceder a ella desde cualquier navegador sin instalar el cliente de escritorio localmente.
Alojar MT5 en tu propio VPS proporciona a los traders un terminal de trading online 24/7 que ejecuta Asesores Expertos (EAs) y suscripciones de copy-trading sin necesidad de mantener un ordenador de escritorio encendido. El frontend KasmVNC basado en navegador te permite iniciar sesión desde cualquier lugar — escritorio, tablet o teléfono — sin instalar el cliente propietario de MT5 en cada dispositivo.
Funciones clave de MetaTrader 5
EAs siempre activos
Run Expert Advisors and copy-trading subscriptions 24/7 without keeping a desktop awake — your VPS handles overnight and weekend market events automatically.
Acceso al navegador
Conéctate a tu terminal MT5 desde cualquier dispositivo con un navegador moderno a través de KasmVNC, ya sea escritorio, tablet o teléfono, sin necesidad de instalación de Windows.
Conecta cualquier bróker
Usa cualquier bróker de MetaTrader 5: cientos son compatibles con MT5, incluyendo IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM y muchos otros en todo el mundo.
Gráficos e indicadores
Gráficos MT5 completos con indicadores técnicos, profundidad de mercado, análisis multitemporal y scripts de indicadores personalizados a través de MQL5.
Comercio algorítmico
MQL5 IDE dentro de la terminal para escribir Asesores Expertos, indicadores personalizados y scripts, además de integración opcional de Python RPyC para automatización externa.
Configuración persistente
Tu perfil de terminal, las plantillas, los EAs, los indicadores y las credenciales de la cuenta persisten tras los reinicios del contenedor gracias a un volumen de configuración dedicado.
¿Por qué ejecutar MetaTrader 5 en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Ubicación de servidor recomendada:
Comprobando...
Lanzamiento local. Crecimiento global.
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