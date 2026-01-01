Despliega Donetick con un solo clic.
Gestor de tareas colaborativo de código abierto para organizar las tareas domésticas y las responsabilidades recurrentes entre varios usuarios.
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Donetick es una aplicación de gestión de tareas autoalojada, diseñada específicamente para espacios de convivencia compartidos y grupos pequeños. Va más allá de las simples listas de tareas al ofrecer estrategias de asignación inteligentes —incluyendo rotación aleatoria y equilibrio de carga de trabajo basado en el historial de finalización— para que las responsabilidades recurrentes se distribuyan de manera justa entre todos los miembros sin necesidad de coordinación manual.
La programación flexible admite patrones de recurrencia diarios, semanales, mensuales y personalizados, mientras que las integraciones con Telegram y Pushover envían recordatorios oportunos. La compatibilidad con etiquetas NFC permite a los miembros completar tareas al instante tocando una etiqueta en la ubicación relevante. La compatibilidad con SSO y OIDC significa que Donetick se integra en las configuraciones de identidad existentes, y el backend ligero de SQLite simplifica la implementación. El autoalojamiento te proporciona total privacidad de datos sin cuotas de suscripción.
Funciones clave de Donetick
Asignación inteligente de tareas
Distribuye las tareas equitativamente utilizando asignación aleatoria o equilibrio de carga de trabajo en función del historial de finalización de cada miembro.
Recurrencia flexible
Soporta programaciones diarias, semanales, mensuales y personalizadas para que cada rutina —desde las tareas diarias de limpieza hasta las limpiezas a fondo mensuales— se mantenga al día.
Notificaciones push
Se integra con Telegram y Pushover para enviar recordatorios y alertas de vencimiento directamente a los dispositivos de los miembros.
Soporte para etiquetas NFC
Coloca etiquetas NFC en lugares relevantes de la casa para que los miembros puedan marcar las tareas como completadas al instante con solo tocar el teléfono.
Inicio de sesión con SSO y OIDC
Se conecta a proveedores de identidad existentes a través de Single Sign-On y OpenID Connect para una gestión de usuarios fluida.
¿Por qué ejecutar Donetick en Hostinger?
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