Lightdash es una plataforma de inteligencia de negocio de código abierto diseñada para funcionar de forma nativa con dbt (herramienta de creación de datos). En lugar de reconstruir las definiciones de métricas dentro de una herramienta de BI, Lightdash lee tus modelos, pruebas y documentación de dbt existentes para autogenerar una interfaz de exploración y una capa de métricas, manteniendo la lógica analítica con control de versiones en el código, donde debe estar. Los equipos pueden crear paneles, ejecutar consultas ad hoc y programar la entrega de informes sin duplicar el trabajo ya realizado en su proyecto de dbt.

A diferencia de las herramientas de BI de propósito general, el enfoque de Lightdash como fuente de verdad significa que cuando un modelo de dbt cambia, todos los gráficos creados a partir de él se actualizan automáticamente. El autoalojamiento de Lightdash ofrece a los equipos de análisis control total sobre su infraestructura de datos sin enrutar los resultados de las consultas a través de plataformas en la nube de terceros.